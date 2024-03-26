Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mudik 2024, Sebanyak 35.658 Tiket Kereta Terjual dari Stasiun Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |12:24 WIB
Mudik 2024, Sebanyak 35.658 Tiket Kereta Terjual dari Stasiun Malang
Penumpang kereta naik dari Stasiun Malang (Foto : MPI)
MALANG - Sebanyak 35.658 tiket kereta api terjual jelang lebaran di Stasiun Malang Kota. Jumlah tiket tersebut merupakan keberangkatan selama tiga pekan sejak Minggu 31 Maret 2024 hingga Minggu 21 April 2024.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan, sejumlah 20.381 tiket yang dipesan pelanggan untuk keberangkatan selama arus mudik lebaran, atau mulai Minggu 31 Maret 2024 hingga Selasa 9 April 2024 atau H-10 hingga H-1 Hari Raya Idul Fitri.

"Tanggal keberangkatan favorit yakni 5-8 April atau H-5 sampai dengan H-2 lebaran, dengan rata-rata 3.500 pelanggan perhari," ucap Luqman Arif, dikonfirmasi pada Selasa pagi (26/3/2024).

Sementara itu, untuk arus balik lebaran dari Stasiun Malang saat ini sudah terpesan sebanyak 13.113 tiket. Adapun untuk tanggal favorit pelanggan yakni mulai 12 - 16 April atau pada H+1 hingga H+5 lebaran, dengan rata-rata 1.700 pelanggan setiap harinya.

"Di Daop 8 ada peningkatan 6 persen pengguna kereta api jarak jauh dibanding tahun kemarin, tahun kemarin ada 7 sekarang 11 tambahan, itu juga mempengaruhi tempat duduk. Penumpang yang naik juga bertambah," terangnya.

Peningkatan ini seiring pihaknya yang memaksimalkan kebutuhan masyarakat di sejumlah stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, dan seiring dengan kelonggaran aturan pasca pandemi Covid-19.

"Kami mengoperasikan 12 KA jarak jauh, yang terdiri 8 KA jarak jauh reguler dan 4 KA jarak jauh tambahan. Sehingga, total kapasitas terdapat 6.333 tempat duduk setiap harinya," jelasnya.

