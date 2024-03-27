Kelompok Disinformasi Rusia Diyakini Terkait dengan Konspirasi Medsos Soal Kesehatan Putri Wales

Kelompok diinformasi Rusia diyakini terkait dengan konspirasi media sosial soal kesehatan Putri Wales (Foto: PA Media)

LONDON - Peneliti keamanan percaya bahwa kelompok disinformasi yang berbasis di Rusia memperkuat dan menambah kegilaan konspirasi media sosial (medsos) tentang kesehatan Putri Wales.

Pada hari-hari sebelum Catherine mengungkapkan diagnosis kankernya melalui pesan video, ada lonjakan rumor online dan sering kali klaim liar tentang kesehatannya, menambah tekanan emosional pada sang putri dan suaminya Pangeran William.

Kini pakar keamanan yang menganalisis data media sosial mengatakan ada tanda-tanda kampanye terkoordinasi yang menyebarkan dan menambah klaim palsu dan konten yang memecah belah, baik untuk mendukung maupun mengkritik Princess of Wales.

BACA JUGA: Putri Wales Minta Maaf Soal Foto Editan yang Bikin Bingung Warga Inggris

Para peneliti mengatakan hal ini konsisten dengan pola kelompok disinformasi Rusia sebelumnya.

BACA JUGA: Raja Charles Tinggalkan RS Usai Perawatan Pembesaran Prostat saat Putri Wales Pemulihan di Rumah

Akun-akun yang terlibat juga menyebarkan konten yang menentang dukungan Prancis terhadap Ukraina, yang menunjukkan konteks internasional yang lebih luas untuk rumor kerajaan tersebut.

Jaringan pengaruh asing ini mempunyai rekam jejak di bidang ini, dengan fokus pada mengikis dukungan terhadap Ukraina setelah invasi Rusia.

BBC sebelumnya telah melacak detektif amatir dan pengguna media sosial nyata yang memulai dan mendorong spekulasi dan teori konspirasi.

Bahkan tanpa dorongan buatan apa pun, klaim ini telah ditonton dan disukai jutaan kali. Dan algoritme sudah mempromosikan badai media sosial tentang bangsawan ini, tanpa intervensi jaringan akun palsu.

Namun Martin Innes, direktur Institut Inovasi Keamanan, Kejahatan dan Intelijen di Universitas Cardiff, mengatakan para penelitinya menemukan upaya sistematis untuk semakin mengintensifkan gelombang rumor tentang sang putri, dengan tagar kerajaan dibagikan miliaran kali di berbagai platform media sosial. .