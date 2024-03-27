Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kelompok Disinformasi Rusia Diyakini Terkait dengan Konspirasi Medsos Soal Kesehatan Putri Wales

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:22 WIB
Kelompok Disinformasi Rusia Diyakini Terkait dengan Konspirasi Medsos Soal Kesehatan Putri Wales
Kelompok diinformasi Rusia diyakini terkait dengan konspirasi media sosial soal kesehatan Putri Wales (Foto: PA Media)
A
A
A

LONDON - Peneliti keamanan percaya bahwa kelompok disinformasi yang berbasis di Rusia memperkuat dan menambah kegilaan konspirasi media sosial (medsos) tentang kesehatan Putri Wales.

Pada hari-hari sebelum Catherine mengungkapkan diagnosis kankernya melalui pesan video, ada lonjakan rumor online dan sering kali klaim liar tentang kesehatannya, menambah tekanan emosional pada sang putri dan suaminya Pangeran William.

Kini pakar keamanan yang menganalisis data media sosial mengatakan ada tanda-tanda kampanye terkoordinasi yang menyebarkan dan menambah klaim palsu dan konten yang memecah belah, baik untuk mendukung maupun mengkritik Princess of Wales.

Para peneliti mengatakan hal ini konsisten dengan pola kelompok disinformasi Rusia sebelumnya.

Akun-akun yang terlibat juga menyebarkan konten yang menentang dukungan Prancis terhadap Ukraina, yang menunjukkan konteks internasional yang lebih luas untuk rumor kerajaan tersebut.

Jaringan pengaruh asing ini mempunyai rekam jejak di bidang ini, dengan fokus pada mengikis dukungan terhadap Ukraina setelah invasi Rusia.

BBC sebelumnya telah melacak detektif amatir dan pengguna media sosial nyata yang memulai dan mendorong spekulasi dan teori konspirasi.

Bahkan tanpa dorongan buatan apa pun, klaim ini telah ditonton dan disukai jutaan kali. Dan algoritme sudah mempromosikan badai media sosial tentang bangsawan ini, tanpa intervensi jaringan akun palsu.

Namun Martin Innes, direktur Institut Inovasi Keamanan, Kejahatan dan Intelijen di Universitas Cardiff, mengatakan para penelitinya menemukan upaya sistematis untuk semakin mengintensifkan gelombang rumor tentang sang putri, dengan tagar kerajaan dibagikan miliaran kali di berbagai platform media sosial. .

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement