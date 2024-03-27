BMKG Prediksi 6 Pesisir di Lampung Berpotensi Banjir Rob

BANDARLAMPUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat Meteorologi Maritim Lampung, mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di pesisir Lampung.

Ada enam wilayah yang diprediksi mengalami banjir rob, yakni Pesisir Bandarlampung, Pesisir Tanggamus, Pesisir Lampung Selatan, Pesisi r Pesawaran, Pesisir Timur Lampung dan Pesisir Barat Lampung.

Forecaster On Duty BMKG Maritim Lampung, Putu Ray Arisudana mengatakan, potensi banjir rob ini diprediksi terjadi mulai Jumat (29/3/2024) hingga Minggu (31/3) mendatang.

"Banjir rob yang diprediksi terjadi tersebut disebabkan faktor astronomi yang berhubungan dengan pasang surut," ujar Putu Ray, Rabu (27/3/2024).