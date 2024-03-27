Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Prediksi 6 Pesisir di Lampung Berpotensi Banjir Rob

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |21:30 WIB
BMKG Prediksi 6 Pesisir di Lampung Berpotensi Banjir Rob
Banjir rob di Bandarlampung (foto: dok ist)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat Meteorologi Maritim Lampung, mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di pesisir Lampung.

Ada enam wilayah yang diprediksi mengalami banjir rob, yakni Pesisir Bandarlampung, Pesisir Tanggamus, Pesisir Lampung Selatan, Pesisi r Pesawaran, Pesisir Timur Lampung dan Pesisir Barat Lampung.

Forecaster On Duty BMKG Maritim Lampung, Putu Ray Arisudana mengatakan, potensi banjir rob ini diprediksi terjadi mulai Jumat (29/3/2024) hingga Minggu (31/3) mendatang.

"Banjir rob yang diprediksi terjadi tersebut disebabkan faktor astronomi yang berhubungan dengan pasang surut," ujar Putu Ray, Rabu (27/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/470/3168115//tanggul-6GlS_large.jpg
Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.750 Triliun Ditawarkan ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/470/3167895//giant_sea_wall-6G1M_large.jpg
Indonesia Tawarkan Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.750 Triliun ke China hingga Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167044//banjir_rob-VXhG_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Intai Pesisir Jakarta pada 1-4 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160027//banjir-Iky6_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Imbas Fase Bulan Purnama Akan Terjang Pesisir Utara Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157355//banjir_rob-baHx_large.jpg
Banjir Rob Rendam Permukiman di Muara Angke, Warga Khawatir Air Makin Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153226//banjir_rob-LAOC_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Intai Pesisir Jakarta hingga 13 Juli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement