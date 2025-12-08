Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antisipasi Rob Berjalan Baik, Pramono Singgung Prediksi Ahok: Alhamdulillah Banjir Sampai Monas Tidak Terjadi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |11:08 WIB
Antisipasi Rob Berjalan Baik, Pramono Singgung Prediksi Ahok: Alhamdulillah Banjir Sampai Monas Tidak Terjadi
Gubernur Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau Tanggul Pengaman Pantai di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Tanggul tersebut berfungsi menahan air laut agar banjir rob tidak merembes ke wilayah daratan.

Usai peninjauan, Pramono kembali menyinggung pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang pernah memprediksi banjir rob dapat mencapai kawasan Monas jika salah satu tanggul laut di Jakarta Utara jebol. Ia menegaskan langkah mitigasi rob telah dilakukan maksimal sehingga prediksi tersebut tidak terjadi.

“Kemarin kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, penyiapan pompa dan sebagainya. Sehingga ketika rob naik, yang oleh Pak Ahok diperkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, waktu itu saya jawab dengan serius juga bahwa mudah-mudahan tidak terjadi, dan Alhamdulillah tidak terjadi,” ujar Pramono kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Sebelumnya, BMKG memprediksi potensi banjir rob akan melanda Jakarta pada 4–10 Desember 2025. Berbekal prediksi tersebut, Pemprov DKI melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi fenomena tersebut.

“Kemarin memang rob terjadi karena bulan supermoon, jadi bulan penuh. Dan sejak 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan langkah-langkah di Pemerintah DKI Jakarta, termasuk di beberapa titik terutama di tempat ini, kemudian di Muara Baru, Muara Angke, Martadinata, dan sebagainya,” jelas Pramono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188380//banjir_rob-60W3_large.jpg
Jalan RE Martadinata Masih Tergenang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188311//ancol-ScbV_large.jpg
Foto-Foto Ancol Diterjang Banjir Rob, Gerbang Marina Ditutup Sementara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/25/3188306//ancol-2UlW_large.jpg
Banjir Rob Terjang Ancol, Pengelola Angkat Bicara soal Kondisi Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188261//banjir_rob_di_pelabuhan_sunda_kelapa-byqV_large.jpg
Banjir Rob Satu Meter Lumpuhkan Akses ke Pelabuhan Sunda Kelapa, Aktivitas Bongkar Muat Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188258//banjir_rob_di_ancol-W3G9_large.jpg
Banjir Rob Setinggi 1 Meter Rendam Satu RT di Ancol, Warga Kewalahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188252//pramono_anung-7B4a_large.jpg
Pramono Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Surut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement