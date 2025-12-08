Antisipasi Rob Berjalan Baik, Pramono Singgung Prediksi Ahok: Alhamdulillah Banjir Sampai Monas Tidak Terjadi

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau Tanggul Pengaman Pantai di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Tanggul tersebut berfungsi menahan air laut agar banjir rob tidak merembes ke wilayah daratan.

Usai peninjauan, Pramono kembali menyinggung pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang pernah memprediksi banjir rob dapat mencapai kawasan Monas jika salah satu tanggul laut di Jakarta Utara jebol. Ia menegaskan langkah mitigasi rob telah dilakukan maksimal sehingga prediksi tersebut tidak terjadi.

“Kemarin kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, penyiapan pompa dan sebagainya. Sehingga ketika rob naik, yang oleh Pak Ahok diperkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, waktu itu saya jawab dengan serius juga bahwa mudah-mudahan tidak terjadi, dan Alhamdulillah tidak terjadi,” ujar Pramono kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

Sebelumnya, BMKG memprediksi potensi banjir rob akan melanda Jakarta pada 4–10 Desember 2025. Berbekal prediksi tersebut, Pemprov DKI melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi fenomena tersebut.

“Kemarin memang rob terjadi karena bulan supermoon, jadi bulan penuh. Dan sejak 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan langkah-langkah di Pemerintah DKI Jakarta, termasuk di beberapa titik terutama di tempat ini, kemudian di Muara Baru, Muara Angke, Martadinata, dan sebagainya,” jelas Pramono.