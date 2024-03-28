Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan PM Mongolia Dituduh Beli Apartemen Mewah Rp222 Miliar di New York dengan Uang Hasil Korupsi

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |10:22 WIB
Mantan PM Mongolia Dituduh Beli Apartemen Mewah Rp222 Miliar di New York dengan Uang Hasil Korupsi
Mantan PM Mongolida dituduh beli apartemen mewah Rp222 miliar di New York dari uang hasil korupsi (Foto: AFP)
A
A
A

MONGOLIA Mantan Perdana Menteri (PM) Mongolia Sukhbaatar Batbold dituduh membeli dua apartemen mewah di New York City, Amerika Serikat (AS) dengan uang hasil skema korupsi.

Pihak berwenang AS mengatakan jaksa berupaya menyita real estat utama di tengah kota Manhattan, senilai total USD14 juta (Rp222 miliar).

Mereka menuduh Batbold, yang menjabat sebagai PM pada tahun 2009-2012, membeli flat tersebut setelah perusahaan yang dikendalikan keluarganya mendapatkan kontrak pertambangan besar.

Pertambangan adalah industri utama di Mongolia. Namun Batbold membantah tuduhan tersebut.

Politisi Mongolia, 60 tahun, masih duduk di parlemen.

“Tuan Batbold menantikan harinya di pengadilan, ketika dia akan memiliki kesempatan untuk membela diri terhadap klaim tidak berdasar ini,” kata pengacaranya Orin Snyder dalam pernyataan yang dilansir Reuters.

Jaksa federal AS mengatakan dia membeli dua apartemen hanya beberapa blok jauhnya dari Central Park, satu di The Carlton House, sebuah gedung yang hanya berjarak satu blok jauhnya di East 61st Street, dan sebuah unit kondominium di The Park Imperial, gedung pencakar langit kaca setinggi 70 lantai, baru saja beberapa pintu dari Carnegie Hall.

Mereka menuduhnya menyebarkan jutaan dolar dari kontrak pertambangan melalui perusahaan cangkang tidak sah untuk membiayai gaya hidup mewah keluarganya.

