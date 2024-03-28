Gempa M5,0 Guncang Gunungkidul Yogyakarta

JAKARTA, Gempa dengan kekuatan M5,0 mengguncang Gunungkidul, DI Yogyakarta, Kamis (28/3/2024), pukul 15.01 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berada di kedalaman 10 kilometer, gempa tidak berpotensi tsunami.

“Info Gempa Mag:5.0, 28-Mar-24 15:01:52 WIB, Lok:9.30 LS,110.17 BT (153 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedalaman:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)