HOME NEWS JABAR

Pria Ini Menjambret Sebelum Menikah, Terpaksa Ijab Kabul Sambil Dikawal Polisi

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |18:28 WIB
Pria Ini Menjambret Sebelum Menikah, Terpaksa Ijab Kabul Sambil Dikawal Polisi
Pelaku jambret menikah dikawal ketat polisi. (Foto: Dok Ist)
GARUT - Seorang pelaku jambret melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Pelaku berinisial I (24), warga Kecamatan Karangpawitan, itu sebelumnya ditangkap bersama seorang tersangka lain berinisial R (32) yang merupakan rekannya menjambret.

Keduanya dilaporkan telah menjambret seorang mahasiswi di Jalan Patriot Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul. I dan R berhasil merampas handphone milik korbannya pada Kamis 21 Maret 2024 lalu.

 BACA JUGA:

"Aksi jambret dilakukan kedua pelaku dengan cara menggunakan sepeda motor. Korbannya yang merupakan mahasiswi juga sama-sama sedang berboncengan motor ketika penjambretan itu terjadi," kata Kapolsek Tarogong Kidul Kompol Alit Kadarusman, Kamis (28/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
