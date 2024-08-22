Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terekam CCTV Rampas Ponsel Pelajar, Pemuda di Bandarlampung Diringkus Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |04:01 WIB
Terekam CCTV Rampas Ponsel Pelajar, Pemuda di Bandarlampung Diringkus Polisi
Jambret di Bandarlampung ditangkap (Foto: dok polisi)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang pemuda di Bandarlampung nekat menjambret handphone milik seorang pelajar berinisial AD di depan kawasan SMAN 2 Bandarlampung. Aksi tersebut sempat terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Pelaku beraksi seorang diri dengan membuntuti korban hingga ke jalan yang sepi.

Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Bandarlampung Ipda Fernando Siburian mengatakan, pelaku ES (28) warga Jalan Basuki Rahmat, Bandarlampung diamankan tanpa perlawanan di kediamannya pada Senin 12 Agustus 2024 lalu. "Pelaku telah mengakui menjambret hp pelajar SMAN 2 Bandarlampung di depan sekolah," ujarnya, Rabu (21/8).


 
Fernando mengungkapkan, modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara merampas ponsel pelajar yang sedang bermain game sambil menakuti korban dengan senjata tajam. "Jadi pelaku ini merampas HP korban sembari menunjukkan pisau di pinggangnya agar korban tidak berteriak," tuturnya.

Adapun motif pelaku nekat menjambret hp milik pelajar SMA tersebut karena kebutuhan ekonomi. Pelaku merupakan residivis kasus penyalahgunaan narkoba dan baru bebas tahun 2021 lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/338/3141028/jambet-R2oa_large.jpg
Ini Tampang Bengis Pelaku Jambret yang Bikin Ibu Desainer Didiet Maulana Tersungkur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/338/3105761/viral-KZkV_large.jpg
Bule Nekat Jambret HP Samsung S24 Ultra Wanita Cantik di Pancoran Mas Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/338/3082698/viral-J7Zu_large.jpg
Duh! Wanita Cantik Jadi Korban Penjambretan di Menteng, iPhone 13 Dibawa Kabur Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/338/3041629/aksi_jambret_kalung_anak_terekam_cctv_di_bekasi_utara-20mz_large.jpg
Aksi Penjambret Kalung Emas Anak di Bekasi Utara Terekam CCTV, Pelaku Pura-Pura Nanya Alamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/525/3026260/viral-jambret-beraksi-di-bandung-buntuti-target-lalu-rampas-tas-korban-Ch8bSAtPJj.jpg
Viral Jambret Beraksi di Bandung, Buntuti Target Lalu Rampas Tas Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/525/2989588/pria-ini-menjambret-sebelum-menikah-terpaksa-ijab-kabul-sambil-dikawal-polisi-dSzAVEZ0Z5.jpg
Pria Ini Menjambret Sebelum Menikah, Terpaksa Ijab Kabul Sambil Dikawal Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement