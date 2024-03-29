Militer AS Hancurkan 4 Drone yang Diluncurkan Houthi Yaman

YAMAN - Militer Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Kamis (28/3/2024) bahwa mereka telah menghancurkan empat drone atau pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh pasukan Houthi yang didukung Iran di Yaman.

Komando Pusat AS mengatakan di situs media sosial X bahwa drone tersebut menimbulkan ancaman besar terhadap kapal dagang dan kapal Angkatan Laut AS di wilayah tersebut.

“Drone-drone itu ditujukan ke kapal koalisi dan kapal perang AS dan digunakan untuk pertahanan diri di Laut Merah,” demikian pernyataan dari Komando Pusat AS, dikutip Reuters. Pernyataan itu menambahkan tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan pada kapal AS atau koalisi,

(Susi Susanti)