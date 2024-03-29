Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sepak Terjang Ulama Pemberani Raja Pertama Demak

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |04:07 WIB
Sepak Terjang Ulama Pemberani Raja Pertama Demak
Ilustrasi Raden Patah (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak yang memiliki nama kecil Pangeran Jimbun. Konon, Raden Patah keturunan Tionghoa dari garis ibu.

Dia meniti pendidikan yang beragam saat dewasa. Pendidikan politik dan kebangsawanan menjadi fokus utama perhatian Raden Patah. Dia juga mendalami agama di Ampel Denta, sebuah pondok pesantren yang didirikan Sunan Ampel.

Selama berada di Ampel Denta, Raden Patah menjalin jaringan sosial yang luas. Bahkan, ia disebut berkenalan dengan Laksamana Cheng Ho, seorang saudagar kaya dan panglima muslim, sebagaimana dikutip dari buku "Hitam Putih Kesultanan Demak : Sejarah Kerajaan Islam Pertama di Jawa dari Kejayaan Hingga Keruntuhan" tulisan Fery Taufiq.

Di sana, Raden Patah juga bersekutu dengan beberapa pemuda lain, seperti Raden Paku (Sunan Giri), Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang), dan Raden Kosim (Sunan Drajat). Setelah menyelesaikan studinya, Raden Patah menjadi seorang ulama dan membangun pemukiman di Bintara.

Dengan 200 tentara, Raden Patah memusatkan perhatiannya di Bintara. Dia mendirikan pondok pesantren dan menyebarkan agama Islam, sambil memajukan ilmu pengetahuan. Bintara pun menjadi pusat aktivitas perdagangan dan budaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement