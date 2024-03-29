Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pengungsi Banjir Demak Kembali ke Rumah Masing-Masing

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |08:39 WIB
Pengungsi Banjir Demak Kembali ke Rumah Masing-Masing
Tenda pengungsi banjir Demak (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan pengungsi banjir Demak telah kembali ke rumah masing-masing, sehingga tak ada lagi pengungsi.

Sebelumnya, sebanyak 1.491 jiwa pengungsi yang kemarin masih tercatat bertahan di 13 titik pengungsian kini telah kembali ke rumahnya masing-masing.

"Tersisa empat titik yang masih meninggalkan genangan antara lain Desa Dukun di Kecamatan Karangtengah, Desa Sayung dan Loireng di Kecamatan Sayung, dan Desa Wonoketingal di Kecamatan Karanganyar. Tinggi genangan antara 10-20 sentimeter," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (29/3/2024).

Meskipun pengungsi terdampak banjir di wilayah Kabupaten Demak telah dinyatakan nihil, upaya penanganan banjir masih dilanjutkan dengan fokus pembersihan lingkungan dan perbaikan infrastruktur.

Tim gabungan melaksanakan giat pembersihan lingkungan di Kantor Kecamatan Karanganyar. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Demak melakukan pemompaan di wilayah Kecamatan Karanganyar.

Akses jalur pantura Demak-Kudus yang sebelumnya putus total akibat banjir hari ini sudah bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan terbatas dan sistem contraflow dari putaran JSP sampai dengan Pasar Karanganyar. Upaya perbaikan dan pengaspalan jalur Demak-Kudus dijadwalkan pelaksanaanya mulai 27-30 Maret 2024 mendatang. Titik perbaikan jalan berada pada KM 44-45 arah Kudus dari Demak.

