Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

BPIP Bersyukur Situasi Pemilu 2024 Berbeda dengan Sebelumnya

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |21:46 WIB
BPIP Bersyukur Situasi Pemilu 2024 Berbeda dengan Sebelumnya
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Adhianti (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pascapemilu 2024, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar diskusi dalam rangka Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pesta Demokrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu 27 Maret 2024.

Diskusi yang dihadiri ratusan mahasiswa FISIP Undip tersebut bertujuan untuk memetakan masalah Pemilu 2024, untuk selanjutnya menjadi bahan kajian dan tindak lanjut berupa rekomendasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Adhianti menuturkan, situasi Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019 yang sempat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan hingga ada sebutan cebong dan kampret.

“Saya sangat bersyukur hal tersebut tidak terjadi pada saat ini," kata Adhianti dalam keterangannya, Jumat (29/3/2024).

Adhianti menambahkan, peran civitas akademika sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pesta demokrasi agar tetap senapas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari setiap aturan dan tindakan. Dirinya mendorong agar para mahasiswa selalu berpikir kritis dengan menawarkan solusi cemerlang atas setiap permasalahan yang terjadi.

“Kampus merupakan tempat yang bebas untuk berdiskusi, mengembangkan ilmu, dan mengasah pola pikir, terlebih lagi ini merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dimana hal-hal seperti ini-lah yang akan adik-adik hadapi, dan adik-adik selesaikan di masa mendatang," bebernya.

Lulusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia itu juga berpesan kepada mahasiswa agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa masa depan, yang mengedepankan hati nurani dalam mengambil setiap kebijakan.

“Tugas adik-adik bukan (hanya) untuk mengkritik, tugas adik-adik adalah belajar sebaik-baiknya. Tempati posisi tinggi yang ada di pemerintahan. Ubah kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani," pesannya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169259//habib-zqsA_large.jpg
Habib Muchsin Usul BPIP Tak Diisi Orang Pesanan dan Politisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3162100//ketua_dewan_pengarah_bpip_megawati_soekarnoputri-GX0m_large.jpg
Megawati: Tenaga Perempuan Lebih Besar, Jangan Mau Kalah Sama Laki-Laki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3162066//ketua_dewan_pengarah_bpip_megawati_soekarnoputri-RVP6_large.jpg
Jengkel dengan Polri, Megawati Ingatkan Tugas Polisi untuk Membela dan Mengayomi Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement