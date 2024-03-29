Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pj Gubernur Sumsel Harap Sinergitas yang Kuat dengan Media

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |23:13 WIB
Pj Gubernur Sumsel Harap Sinergitas yang Kuat dengan Media
PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel sebagai Birokrat Peduli Pers. Penghargaan ini diberikan di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (25/3/2024).

“Terima kasih atas penghargaan ini, semoga sinergi yang dibangun antara Pemprov Sumsel dengan PWI terus terjaga dengan baik,” ucap Fatoni.

Selain Pj Gubernur Sumsel, penghargaan ini juga diberikan kepada Pj Walikota Palembang Ratu Dewa dan Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pj Bupati OKI, Bupati OKU Selatan. Sementara itu, penghargaan juga diterima Titis Rachmawati kategori Pengacara Peduli Pers dan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo dalam kategori Polri Peduli Pers.

Dalam kesempatan ini juga, diadakan pelantikan pengurus PWI Sumatera Selatan periode 2024-2029 terdiri dari Ketua Umum Kurnaidi, Sekretaris Umum Novas Riady dan Bendahara Rizal Afrizal. Mereka dilantik langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.

Selain pelantikan PWI Sumsel juga dilakukan pelantikan pengurus Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumsel, dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI). Melalui pidatonya, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menilai ketiga pelantikan tersebut merupakan suatu yang strategis karena meliputi tiga unsur sekaligus.

