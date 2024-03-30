Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buah Delima yang Konon Buat Sunan Giri Muda Menikah Dua Kali Sehari

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |06:30 WIB
Sunan Giri (foto: wikipedia)
A
A
A

RADEN PAKU atau nama muda Sunan Giri mungkin menjadi orang istimewa. Pasalnya selain memiliki sejumlah karomah atau keistimewaan saat menyebarkan agama Islam. Kisah asmaranya hingga akhirnya menikah pun tergolong istimewa.

Pasalnya, Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku sempat menikah dua kali dalam waktu sehari. Konon saat itu Raden Paku awalnya resmi bertunangan dengan putri Sunan Ampel bernama Dewi Murtasiah. Bahkan sebagaimana dikisahkan pada buku "Sunan Giri" tulisan Umar Hasyim hari perkawinan atau hari ijab qabul pun telah ditentukan.

Namun sebelum pernikahan Sunan Giri dengan Dewi Murtasiah, putri Sunan Ampel ada kejadian tak terduga. Saat itu seorang bangsawan dari Majapahit, bernama Ki Ageng Bungkul, yang bertempat tinggal di Surabaya mempunyai nazar, atau katakanlah sebagai pengumuman sayembara.

Dimana pada sayembara itu dikatakan siapa yang mengambil buah delima yang bergantung di atas pohon, maka dialah yang akan menjadi menantunya, atau akan dijodohkan dengan anak perempuannya yang sangat cantik bernama Dewi Wardah.

Mengenai alasan buah delima dijadikan sayembara pernikahan disebut karena di dalam pekarangan rumah Ki Ageng Bungkul telah banyak memakan korban. Pohon delima itu konon sering kali membuat orang jatuh dan celaka saat mengambil buah delima itu.

Bahkan tak sedikit para orang yang mengambil buah itu jatuh hingga akhirnya meninggal dunia. Namun tidak diketahui pohon delima apakah itu dan mengapa sampai segawat itu sehingga memakan korban.

Saat itu, Raden Paku sengaja lewat di bawah pohon delima yang gawat itu. Tapi tiba-tiba kepala Raden Paku kejatuhan buah delima yang masak dari pohon yang terkenal keangkerannya. Peristiwa itu kemudian ia ceritakan kepada gurunya Sunan Ampel, sambil memperlihatkan buah delima yang menjatuhi kepalanya tadi.

Halaman:
1 2
      
