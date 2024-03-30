4 Fakta Pejambret Nekat Bawa Kabur Mobil Polisi, Kawasaki Ninja 250 Ditinggal

TERDUGA pelaku pejambret diamankan warga. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis 28 Maret 2024, dini hari. Diketahui, sang jambret nekat bawa kabur mobil patroli polisi.

Berikut sejumlah fakta terkait peritwa tersebut:

1. Dihampiri Polisi Patroli

Awalnya, anggota Polsek Setiabudi yang sedang berpatroli mendatangi lokasi setelah melihat adanya kerumunan warga di pinggir jalan.

Terduga pelaku mengendarai motor dan diteriaki oleh pengendara lainnya. Pelaku kemudian diamankan oleh sekuriti setempat.

"Setelah diamankan, terus anggota patroli lewat. Kemudian nanya 'Ada apa ini rame-rame?'. Datanglah ke sekuriti tersebut, kemudian melaporkan ke pawas dan dua orang piket untuk membawa kendaraan terduga pelaku," ujar Kapolsek Setiabudi Kompol Firman, Jumat (29/3/2024).

2. Bawa Kabur Mobil Patroli

Pelaku tidak mengakui perbuatannya, sehingga terjadi cekcok mulut dengan sekuriti. Polisi kemudian membawanya ke mobil patroli untuk diamankan sembari mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi.

Saat itulah, pelaku tersebut melarikan diri dengan membawa mobil patroli polisi.

"Saat dimasukkan ke mobil, mobil memang dalam keadaan menyala. Sopir turun, yang di sebelahnya juga turun, artinya untuk mencari saksi-saksi terkait dengan dugaan penjambretan kan dugaannya penjambretan. Saat melakukan klarifikasi, jadi terduga ini kabur," bebernya.