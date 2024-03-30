Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Pejambret Nekat Bawa Kabur Mobil Polisi, Kawasaki Ninja 250 Ditinggal

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |06:03 WIB
4 Fakta Pejambret Nekat Bawa Kabur Mobil Polisi, Kawasaki Ninja 250 Ditinggal
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

TERDUGA pelaku pejambret diamankan warga. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Kamis 28 Maret 2024, dini hari. Diketahui, sang jambret nekat bawa kabur mobil patroli polisi.

Berikut sejumlah fakta terkait peritwa tersebut:

1. Dihampiri Polisi Patroli

Awalnya, anggota Polsek Setiabudi yang sedang berpatroli mendatangi lokasi setelah melihat adanya kerumunan warga di pinggir jalan.

Terduga pelaku mengendarai motor dan diteriaki oleh pengendara lainnya. Pelaku kemudian diamankan oleh sekuriti setempat.

"Setelah diamankan, terus anggota patroli lewat. Kemudian nanya 'Ada apa ini rame-rame?'. Datanglah ke sekuriti tersebut, kemudian melaporkan ke pawas dan dua orang piket untuk membawa kendaraan terduga pelaku," ujar Kapolsek Setiabudi Kompol Firman, Jumat (29/3/2024).

2. Bawa Kabur Mobil Patroli

Pelaku tidak mengakui perbuatannya, sehingga terjadi cekcok mulut dengan sekuriti. Polisi kemudian membawanya ke mobil patroli untuk diamankan sembari mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi.

Saat itulah, pelaku tersebut melarikan diri dengan membawa mobil patroli polisi.

"Saat dimasukkan ke mobil, mobil memang dalam keadaan menyala. Sopir turun, yang di sebelahnya juga turun, artinya untuk mencari saksi-saksi terkait dengan dugaan penjambretan kan dugaannya penjambretan. Saat melakukan klarifikasi, jadi terduga ini kabur," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147755/jambret-Wsw0_large.jpg
Apes, Jambret Dihajar Massa hingga Tewas di Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138354/polisi_buru_penjambret_sadis_ibu_desainer_didiet_maulana-zsa0_large.jpg
Polisi Buru Penjambret Sadis Ibu Desainer Didiet Maulana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/338/3114424/mayat-x4b7_large.jpg
Kronologi Emak-Emak di Tangsel Dijambret Jatuh dari Motor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/338/3047783/penjambretan-dQKn_large.jpg
Periksa 4 Saksi, Polisi Buru Penjambret yang Seret Korbannya di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/340/3032802/berkas-lengkap-2-jambret-yang-menewaskan-pelajar-smp-dilimpahkan-ke-kejaksaan-Jn6XKWLpmn.jpg
Berkas Lengkap, 2 Jambret yang Menewaskan Pelajar SMP Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/340/3032013/pria-paruh-baya-jambret-perhiasan-bocah-2-tahun-begini-modusnya-Jpri5HgWZO.jpg
Pria Paruh Baya Jambret Perhiasan Bocah 2 Tahun, Begini Modusnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement