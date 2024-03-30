Arus Mudik Lebaran, Kendaraan di Tol Lampung Diprediksi Naik 60 Persen

LAMPUNG - Kendaraan yang akan melintasi Tol Lampung ruas Terbanggi Besar-Pematang-Kayu Agung (Terpeka) diprediksi akan melonjak pada musim arus mudik Lebaran 2024. Kenaikan tersebut diyakini mencapai 60% dari hari biasanya.

Hal tersebut disampaikan Branch Manager Ruas Tol Terpeka PT Hutama Karya, Taufiq Hidayat kepada MNC Portal, Jumat (29/3/2024).

"Kami memprediksi akan terjadi kenaikan jumlah kendaraan di Tol Lampung ruas Terpeka sebesar 60% jika dibandingkan lalu lintas kondisi normal sebelum musim mudik," ujar Taufiq.

Dia menuturkan, berbagai persiapan pun sudah dilakukan Hutama Karya, di antaranya meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana di sepanjang tol tersebut. Seperti menyiapkan 827 toilet di 9 rest area sebagai upaya pelayanan untuk para pemudik.

"Keberadaan toilet di rest area memang menjadi sorotan baik dari kebersihan dan ketersediaannya. Nah untuk musim mudik tahun ini, kami telah menyiapkan 827 toilet yang permanen maupun non permanen di 9 rest area ruas Terpeka," kata Taufiq.

Taufiq menyebutkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk penambahan SPBU Modular di 3 lokasi dan PLN UID Lampung untuk ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Agar perjalanan mudik ini menjadi lancar, kami berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk penambahan pengisian bahan bakar kendaraan. Ada 3 SPBU Modular yang ditambah oleh Pertamina serta ada 6 SPKLU yang ditambah oleh PLN," jelasnya.