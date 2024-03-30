Izin Beli Es Krim, Gadis di Bandung Belum Pulang Selama 2 Pekan

BANDUNG - Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dilaporkan hilang sejak dua pekan lalu, setelah meninggalkan rumahnya di Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung.

Nana Rohana (15), identitas remaja perempuan tersebut awalnya izin membeli es krim dan mampir ke rumah neneknya. Namun, hingga hari ini keberadaan Nana masih belum diketahui.

Salah satu anggota keluarganya, Ibnu Aziz (24), mengatakan, awalnya pada hari Minggu (10/3) sekitar pukul 10.00 WIB Nana izin pergi membeli es krim di Majalaya.

"Sebelum pergi, Nana berkomunikasi dengan keluarganya melalui voice note di WhatsApp, menyatakan niatnya untuk membeli es krim di area Majalaya dan berkunjung ke rumah neneknya bersama teman," ujar Aziz saat dikonfirmasi, Jumat (29/3/2024).

Aziz menambahkan, pihak keluarga pun tidak terlalu khawatir jika Nana memang pergi ke rumah neneknya karena lokasi rumah neneknya tidak begitu jauh.

"Kami tidak terlalu khawatir karena rumah neneknya tidak jauh dari sini. Kami pikir dia hanya akan bermain handphone atau menonton TV di sana."

Namun, kata Aziz, pihak keluarga baru menyadari jika siswi kelas 9 Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri itu ternyata hilang saat mencoba menghubunginya melalui telepon dan menemukan bahwa handphone Nana tidak aktif.

"Ternyata Nana tidak ada di sana (rumah nenek) dan dikira masih bareng teman. Terus gak bisa dihubungi, handphone langsung tidak aktif di hari yang sama, itu masih siang terakhir kali aktif jam 10.53 (WIB). Sampai sekarang kita coba telpon ke whatsapp atau seluler juga tidak aktif," ungkapnya.