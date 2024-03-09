Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bencana di Pesisir Selatan Sumbar, BPBD Catat Delapan Orang Hilang

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |13:12 WIB
Bencana di Pesisir Selatan Sumbar, BPBD Catat Delapan Orang Hilang
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sepuluh orang warga ditemukan meninggal dunia dampak dari bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat, pada Rabu 9 Maret 2024.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Doni Yusrizal mengatakan, 10 korban tersebut ditemukan di 3 titik yang berbeda.

“Terkait korban jiwa pagi ini, Sabtu (9/3) cukup banyak penambahannya. Yang meninggal dunia dan berhasil ditemukan sudah ada 10 orang. Dua korban di temukan Nagari Langgai, Kecamatan Sutera, 7 korban berhasil ditemukan dan teridentifikasi di Kecamatan Koto XI Tarusan, dan 1 korban lainnya ditemukan di Kecamatan Lengayang,” jelas Doni, Sabtu (9/3/2024).

Sementara itu, korban yang masih dinyatakan hilang hingga pagi ini juga mengalami penambahan. Sebanyak 8 orang dinyatakan hilang yang berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, dan 2 lainnya berada di Kecamatan Sutera dan Kecamatan Lengayang.

Doni mengatakan, hingga hari ini tim gabungan masih melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Namun, cuaca yang masih turun hujan menjadi salah satu kendala dari tim gabungan.

Sementara itu, warga yang harus mengungsi akibat kejadian banjir dan longsor ini mencapai 46.000 jiwa. Pos pengungsian tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190950//sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya-O9lY_large.jpg
Bencana Sumatera, Seskab Teddy Ajak Semua Pihak Kompak dan Sebarkan Energi Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190946//mendagri_tito_karnavian-9WqC_large.jpg
Mendagri: Dana Bantuan Bencana Rp268 Miliar dari Presiden untuk Sumatera Sudah Tersalurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190941//bencana_alam_di_sumatera-yleN_large.jpg
BNPB Minta Warga Perhatikan Keselamatan Listrik Pascabencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190936//bantuan_bencana_bri-9jhe_large.jpg
Danantara Indonesia dan BP BUMN Kerahkan 1.000 Relawan dan 100 Truk Bantuan untuk Penanganan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190934//dirut_bri_hery_gunadi-CWgv_large.jpg
BRI Terjunkan Relawan dan Dukungan Jangka Panjang Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190928//banjir_di_sumatera-aL9F_large.jpg
Klaim Asuransi UMKM Korban Banjir Sumatera dan Aceh Capai Rp105 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement