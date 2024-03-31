Viral Kaus Kaki Bertuliskan Allah Picu Kemarahan, Supermarket Diserang dan Pengelolanya Ditahan

KUALA LUMPUR – Sebuah toko serba ada di Malaysia diserang bom molotov pada Sabtu, (30/3//2024) setelah eksekutif toko tersebut didakwa atas tuduhan menyakiti perasaan beragama karena menjual kaus kaki bertuliskan "Allah".

Foto kaus kaki yang dijual di toko KK Supermart telah memicu kemarahan di media sosial di kalangan umat Islam yang memandang penyertaan Allah – kata Arab untuk Tuhan – dengan kaki sebagai hal yang menyinggung.

Agama adalah isu sensitif di Malaysia, di mana mayoritas Muslim adalah etnis Melayu yang berjumlah dua pertiga dari 34 juta penduduknya, dengan sebagian besar etnis minoritas Tionghoa dan India.

Pendiri dan Ketua KK Supermart Chai Kee Kan dan istrinya Loh Siew Mui, seorang direktur perusahaan, pada Selasa, (26/3/2024) didakwa melukai perasaan keagamaan, bersama dengan tiga perwakilan pemasoknya, demikian diwartakan kantor berita Bernama.

Semua terdakwa mengaku tidak bersalah.

Pada Sabtu, sebuah gerai KK Supermart di distrik Kuantan di negara bagian timur Pahang diserang dengan bom molotov sebelum fajar, kata kepala polisi Kuantan Wan Mohamad Zahari Wan Busu kepada Reuters melalui telepon.

Ini adalah serangan kedua setelah sebuah bom molotov dilemparkan ke gerai KK Supermart lainnya di negara bagian Perak pada Selasa, Bernama melaporkan.

Polisi belum mengidentifikasi tersangka dalam serangan pada Sabtu namun sedang menyelidiki daerah tersebut dan memeriksa rekaman televisi untuk mencari bukti, kata Wan Mohammad Zahari.