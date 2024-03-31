Tragis! Dokter Cantik Tewas Tabrak Rumah Warga Usai Dikejar Polisi karena Disangka Maling

MUAROJAMBI - Seorang dokter muda wanita tewas usai menabrak sebuah rumah warga di kawasan Muarojambi, Jambi.

Diduga korban yang mengendarai Daihatsu Ayla warna hitam, panik usai dikejar warga dan mobil patroli polisi di wilayah Muarojambi karena disangka maling.

Informasi yang dihimpun Okezone, Minggu (31/3/2024), korban diketahui bernama Dwi Fatimahyen yang beralamat di RT 3, Kelurahan Pasirpanjang, Danau Teluk, Kota Jambi.

Korban yang menggunakan mobil sedan warna hitam tersebut kabur dari kejaran mobil patroli dan warga lantaran diduga diteriaki maling oleh warga. Atas kejadian Jumat malam tersebut, kemudian viral di sejumlah media sosial di Jambi.

Pihak keluarga yang ditemui menyayangkan tuduhan tidak berdasar tersebut oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Menurutnya, mobil yang digunakan tersebut bukanlah mobil curian seperti yang dituduhkan. Pasalnya, mobil tersebut merupakan mobil pribadi milik mereka.

BACA JUGA: Dokter Relawan di Gaza Sebut Banyak Wanita yang Dilecehkan Tentara Israel hingga Tidak Bisa Bicara

"Itu mobil anak saya, atas nama anak saya (korban). Bukan maling seperti yang diteriakkan orang," ujar Pasiman, orangtua korban.

Dia menceritakan, anaknya pamit dari rumah izin mau ke rumah teman untuk mencari kontrakan usaha.

"Saat itu, dapat di wilayah Bayunglencir Sumatera Selatan. Tidak benar maling, ini bukti surat-suratnya," tuturnya sembari memperlihatkan surat BPKB