Serangan Udara Israel Hantam Konsulat Iran di Suriah Tewaskan 7 Orang, Termasuk 2 Komandan Senior Pasukan Elit Quds

Serangan udara Israel hantam konsulat Iran di Suriah tewaskan 7 orang termasuk 2 Komandan Senior Pasukan Elit Quds (Foto: Reuters)

IRAN - Konsulat Iran di Suriah hancur akibat serangan udara Israel mematikan. Pengawal Revolusi Iran mengatakan tujuh petugas tewas dalam serangan Israel terhadap gedung konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus.

Brigjen Mohammad Reza Zahedi, komandan senior Pasukan Elit Quds, dan Brigjen Mohammad Hadi Haji-Rahimi, wakilnya, termasuk di antara korban tewas.

Dikutip BBC, pemerintah Iran dan Suriah mengutuk serangan tersebut, yang menghancurkan sebuah gedung di sebelah kedutaan Iran.

Militer Israel mengatakan tidak mengomentari laporan media asing. Namun, mereka mengakui melakukan ratusan serangan dalam beberapa tahun terakhir terhadap sasaran di Suriah yang dikatakan terkait dengan Iran dan kelompok bersenjata sekutunya yang dipersenjatai, didanai dan dilatih oleh Garda Revolusi.

Serangan Israel dilaporkan telah ditingkatkan sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober tahun lalu, sebagai respons terhadap serangan lintas batas di Israel utara oleh Hizbullah dan kelompok lain yang didukung Iran di Lebanon dan Suriah.

Namun serangan pada Senin (1/4/2024) ini akan dilihat sebagai eskalasi yang serius.

Israel tampaknya menguji tekad Iran dan sekutunya serta memberi isyarat bahwa mereka serius dalam meningkatkan tekanan terhadap musuh-musuh mereka.

Israel melihat fakta bahwa Iran dan Hizbullah tidak melakukan upaya sekeras yang diperkirakan beberapa orang. Sekarang mereka akan melihat apakah Iran dan Hizbullah akan melakukan perlawanan.