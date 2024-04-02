Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

4 Pria di NTT Diduga Setubuhi Gadis Tuna Wicara hingga Hamil

Iren Leleng , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |17:43 WIB
4 Pria di NTT Diduga Setubuhi Gadis Tuna Wicara hingga Hamil
Ilustrasi (Foto: Freepik)
MANGGARAI - Seorang perempuan tuna wicara berinisial AWR (24), asal Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga diperkosa oleh sejumlah pria hingga hamil.

Kepala kepolisian resor Manggarai Timur, AKBP Suryanto mengaku telah menerima laporan tersebut, pada Selasa (2/4/2024).

AKBP Suryanto juga menjelaskan, kejadian itu berawal ketika orangtua korban melihat anaknya yang sering menangis histeris. Setelah itu, pihak keluarga akhirnya memanggil petugas kesehatan untuk mengecek keadaan anaknya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas memberitahu kalau saat ini yang bersangkutan sedang hamil dan usia janin dalam kandungan diperkirakan 6 bulan.

Orangtua dan petugas kesehatan kemudian menanyakan kepada AWR siapa yang menghamilinya. Yang bersangkutan tidak menjawab dah hanya menangis histeris.

Suryanto mengatakan, keesokkan harinya pihak keluarga terkejut setelah korban AWR menuliskan nama-nama orang yang diduga pelaku lalu ditujukan foto sesuai nama yang dimaksudkan korban.

Kemudian, ia menulis di kertas dan mengatakan bahwa mereka adalah pelakunya, yakni berinisial BL, VO, FJ dan OL.

