Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat M7,4 Guncang Taiwan, 4 Orang Tewas dan 60 Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |11:37 WIB
Gempa Dahsyat M7,4 Guncang Taiwan, 4 Orang Tewas dan 60 Terluka
Gempa dahsyat M7,4 guncang Taiwan, 1 orang tewas dan 50 terluka (Foto TVBS via AP)
A
A
A

TAIPEI - Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang Taiwan pada Rabu (3/4/2024). Gempa terkuat yang melanda pulau itu dalam setidaknya 25 tahun itu menewaskan empat orang dan melukai puluhan orang. Gempa ini sempat memicu peringatan tsunami untuk Jepang selatan dan Filipina yang kemudian dicabut.

Badan pemadam kebakaran nasional Taiwan mengatakan empat orang tewas di County Hualien dan sedikitnya 57 orang terluka dalam gempa yang terjadi sebelum pukul 08.00 pagi. Surat kabar lokal United Daily News melaporkan tiga pejalan kaki tewas akibat tanah longsor di Taman Nasional Taroko dekat pusat gempa lepas pantai.

Dikutip Reuters, setidaknya 26 bangunan runtuh, lebih dari separuhnya berada di Hualien, dengan sekitar 20 orang terjebak dan upaya penyelamatan masih berlangsung.

Stasiun-stasiun televisi Taiwan menayangkan cuplikan bangunan-bangunan pada sudut yang berbahaya di Hualien, di mana gempa terjadi tepat di lepas pantai sekitar pukul 8 pagi ketika orang-orang sedang berangkat kerja dan sekolah.

Menurut Badan Cuaca Pusat Taiwan, gempa tersebut memiliki kedalaman 15,5 km.

Taiwan juga mengeluarkan peringatan tsunami, namun melaporkan tidak ada kerusakan akibat peringatan tersebut, dan Pusat Peringatan Tsunami Pasifik di Hawaii kemudian mengatakan bahwa risiko gelombang tsunami yang merusak kini sebagian besar telah berlalu.

Menurut saksi mata mengatakan kepada Reuters, gempa susulan masih terasa di Taipei, dan sejauh ini tercatat lebih dari 25 gempa susulan, menurut badan cuaca pusat Taiwan.

Pemerintah kota Taipei mengatakan mereka belum menerima laporan mengenai kerusakan besar dan MRT di kota itu langsung beroperasi setelah gempa terjadi. Sedangkan operator listrik Taipower mengatakan lebih dari 87.000 rumah tangga di Taiwan masih tanpa aliran listrik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/18/2999392/taiwan-diguncang-gempa-hingga-80-kali-berkuatan-6-3-sr-Sz4173tOJH.jpg
Taiwan Diguncang Gempa hingga 80 Kali, Berkuatan 6,3 SR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/18/2999165/gempa-m5-5-guncang-taiwan-gedung-gedung-di-ibu-kota-bergoyang-5mbd5T8QwI.jpg
Gempa M5,5 Guncang Taiwan, Gedung-Gedung di Ibu Kota Bergoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/18/2997278/gempa-dahsyat-m6-4-guncang-prefektur-ehime-dan-kochi-di-jepang-XdVxlKzGlv.jpg
Gempa Dahsyat M6,4 Guncang Prefektur Ehime dan Kochi di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/18/2992350/korban-gempa-taiwan-capai-1-000-orang-terluka-9-tewas-dan-38-pekerja-masih-hilang-q16H9OnFAD.jpg
Korban Gempa Taiwan Capai 1.000 Orang Terluka, 9 Tewas dan 38 Pekerja Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/18/2992268/update-gempa-dahsyat-taiwan-m7-4-tewaskan-9-orang-900-terluka-dan-127-terjebak-NcPqcrK2FS.jpg
Update Gempa Dahsyat Taiwan M7,4 Tewaskan 9 Orang, 900 Terluka dan 127 Terjebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/18/2991941/kemlu-ri-pastikan-tak-ada-wni-jadi-korban-gempa-dahsyat-taiwan-m7-4-So5YDmkqpF.jpg
Kemlu RI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa Dahsyat Taiwan M7,4
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement