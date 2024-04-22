Gempa M5,5 Guncang Taiwan, Gedung-Gedung di Ibu Kota Bergoyang

TAIWAN - Gempa bumi berkekuatan 5,5 skala Richter melanda wilayah Hualien di Taiwan timur pada Senin (22/4/2024).

Badan cuaca Taiwan mengatakan belum ada laporan mengenai kerusakan yang terjadi.

Gempa tersebut mengguncang gedung-gedung di ibu kota, Taipei. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km (6,2 mil).

Sebelumnya, awal bulan ini setidaknya 14 orang tewas setelah gempa berkekuatan 7,2 skala Richter melanda Hualien dan Taiwan telah diguncang oleh ratusan gempa susulan sejak saat itu.

Dikutip Reuters, Taiwan terletak di dekat persimpangan dua lempeng tektonik dan rentan terhadap gempa bumi.

Lebih dari 100 orang tewas dalam gempa di Taiwan selatan pada tahun 2016, sementara gempa berkekuatan 7,3 skala Richter menewaskan lebih dari 2.000 orang pada tahun 1999.

(Susi Susanti)