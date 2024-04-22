Breaking News! Gempa Berkekuatan M4,9 Guncang Cilacap Jateng Pagi Ini

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,9 mengguncang Cilacap, Jawa Tengah, pukul 07.48 WIB, Senin (22/4/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 52 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 73 km Tenggara Cilacap Jateng pada koordinat 8.36 Lintang Selatan – 109.19 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.9, 22-Apr-2024 07:48:01WIB, Lok:8.36LS, 109.19BT (73 km Tenggara CILACAP-JATENG), Kedalaman:52 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menegaskan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fahmi Firdaus )