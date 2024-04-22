Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gempa Cilacap Terasa Sampai Yogyakarta, Warga Panik Rasakan Guncangan

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |08:41 WIB
Gempa Cilacap Terasa Sampai Yogyakarta, Warga Panik Rasakan Guncangan
Ilustrasi Gempa Cilacap Terasa hingga Yogyakarta/Malioboro_insta
A
A
A

YOGYAKARTA - Gempa berkekuatan M4,9 mengguncang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pukul 07.28 WIB, Senin (22/4/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut titik gempa berada di jarak 73 kilometer Tenggara Cilacap dengan kedalaman 52 kilometer.

"#Gempa Mag:4.9, 22-Apr-2024 07:48:01WIB, Lok:8.36LS, 109.19BT (73 km Tenggara CILACAP-JATENG), Kedlmn:52 Km #BMKG," tulis BMKG di akun X.

Guncangan akibat gempa di Cilacap  tersebut juga dirasakan oleh sebagian warga Yogyakarta dan sekitarnya.

Salah satunya dirasakan oleh Anastasia Febri, warga Wirosaban, Kota Yogyakarta. "Getarannya sebentar, tapi bikin kaget," kata Anastasia kepada MNC Portal.

Meski begitu, berdasarkan pengamatan, gempa ini tidak sampai menimbulkan kerusakan. Getaran hanya terasa beberapa detik saja.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi Gempa Cilacap gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939/gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882/gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179565/gempa-9Dp6_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Cilacap Jawa Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement