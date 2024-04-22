Gempa Cilacap Terasa Sampai Yogyakarta, Warga Panik Rasakan Guncangan

YOGYAKARTA - Gempa berkekuatan M4,9 mengguncang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pukul 07.28 WIB, Senin (22/4/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut titik gempa berada di jarak 73 kilometer Tenggara Cilacap dengan kedalaman 52 kilometer.

"#Gempa Mag:4.9, 22-Apr-2024 07:48:01WIB, Lok:8.36LS, 109.19BT (73 km Tenggara CILACAP-JATENG), Kedlmn:52 Km #BMKG," tulis BMKG di akun X.

Guncangan akibat gempa di Cilacap tersebut juga dirasakan oleh sebagian warga Yogyakarta dan sekitarnya.

Salah satunya dirasakan oleh Anastasia Febri, warga Wirosaban, Kota Yogyakarta. "Getarannya sebentar, tapi bikin kaget," kata Anastasia kepada MNC Portal.

Meski begitu, berdasarkan pengamatan, gempa ini tidak sampai menimbulkan kerusakan. Getaran hanya terasa beberapa detik saja.

(Fahmi Firdaus )