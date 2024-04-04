Update Gempa Dahsyat Taiwan M7,4 Tewaskan 9 Orang, 900 Terluka dan 127 Terjebak

TAIWAN - Upaya penyelamatan sedang dilakukan di Taiwan setelah gempa berkekuatan 7,4 skala Richter melanda pantai timur pulau itu, menewaskan sedikitnya sembilan orang dan melukai lebih dari 900 orang.

Sekitar 127 orang terjebak di terowongan yang runtuh dan di jalan pegunungan di sepanjang garis pantai yang terjal. Pusat gempa berada 18 km (11 mil) selatan kota Hualien, namun getaran kuat terasa hingga ibu kota Taipei, yang berjarak lebih dari 100 km.

Ini adalah gempa terkuat yang melanda Taiwan dalam 25 tahun terakhir.

Hal ini juga memicu peringatan tsunami pada hari sebelumnya di pulau-pulau terdekat di Jepang dan Filipina yang kemudian dicabut. Bencana ini menyebabkan kerusakan paling parah di Hualien, di mana bangunan-bangunan runtuh, jalan-jalan diblokir dan jalur kereta api terganggu, sehingga wilayah terpencil tersebut semakin terputus dari wilayah Taiwan lainnya.

"Saya baru saja bangun dari tempat tidur ketika rak pakaian dan lemari rendah terjatuh," terang Ocean Tsai, yang tinggal di Hualien, kepada BBC Chinese.

“Kekuatannya semakin kuat, dan saya mulai mengkhawatirkan barang-barang kami di rumah. Untungnya, selain sepeda motor yang terguling, kerusakannya minimal,” lanjutnya.

Namun media sosial segera dipenuhi dengan rekaman tanah longsor yang luar biasa di sepanjang pantai. Mereka terjatuh dari pegunungan, membuat awan besar mengepul dari laut saat mereka menabraknya.

Di sepanjang garis pantai ini, dengan jalan sempit dan berkelok-kelok serta terowongan yang diukir dari batu, puluhan orang terjebak. Rute ini populer di kalangan wisatawan, terkenal karena pemandangan spektakuler dari pegunungan di seberang Samudera Pasifik. Namun gunung ini juga dikenal berbahaya, salah satunya karena kemungkinan terjadinya tanah longsor.

Operasi penyelamatan untuk menyelamatkan 77 orang yang terjebak di terowongan Jinwen dan Qingshui di sepanjang jalan di Hualien terus berlanjut hingga malam hari. Gambar menunjukkan bagaimana jalan di luar terowongan Qingshui runtuh begitu saja.

Tidak jelas berapa lama mereka yang berada di dalam akan terjebak, dan apakah mereka mempunyai makanan dan air atau tidak, atau dapat berkomunikasi dengan dunia luar.