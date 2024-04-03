Kemlu RI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa Dahsyat Taiwan M7,4

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban gempa bumi di Taiwan maupun di Prefektur Okinawa, Jepang.

Kemlu mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei untuk mendapatkan informasi lapangan mengenai dampak gempa dan kondisi para WNI baik di Taiwan maupun Jepang.

“Kita sedang pantau lebih lanjut situasi WNI di Taiwan, karena sebaran WNI cukup luas. Segera kita update ke teman-teman,” terang Kemlu RI dalam siaran pers.

Kemlu RI juga memberikan nomor telepon penting yang bisa dihubungi WNI di Taiwan dan Jepang yang bisa dihubungi dalam kondisi darurat.

Nomor kontak tersebut yakni Hotline: Taiwan +88690132000 dan +886987587000; Jepang +81-80-3506-8612 dan +81-80-4940-7419 (hanya untuk kedaruratan, emergency only).

Seperti diketahui, gempa bumi besar berkekuatan 7,4 skala Richter melanda pantai timur Taiwan pada Rabu (3/4/2024). Menurut Survei Geologi AS (USGS), gempa bumi terkuat ini melanda pulau itu dalam 25 tahun.