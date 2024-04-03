Advertisement
INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat Taiwan M7,4 Jadi Gempa Terkuat dalam 25 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |13:12 WIB
Gempa Dahsyat Taiwan M7,4 Jadi Gempa Terkuat dalam 25 Tahun
Gempa dahsyat Taiwan M7,4 jadi gempa terkuat dalam 25 tahun (Foto: Inside Paper via X)
A
A
A

TAIPEI Gempa dahsyat 7,4 Skala Ritche (SR) yang mengguncang Taiwan tercatat menjadi gempa terkuat dalam 25 tahun.

Para pejabat mengatakan gempa tersebut dan serangkaian gempa susulan yang kuat adalah yang terkuat yang mengguncang pulau itu dalam beberapa dekade, dan memperingatkan akan terjadinya lebih banyak gempa di hari-hari mendatang.

“Gempanya dekat dengan daratan dan dangkal. Gempanya terasa di seluruh Taiwan dan pulau-pulau lepas pantai,” kata Wu Chien-fu, direktur Pusat Seismologi Administrasi Cuaca Pusat Taipei, dikutip NDTV.

Peraturan bangunan yang ketat dan kesadaran akan bencana tampaknya telah mencegah terjadinya bencana besar di pulau tersebut, yang sering dilanda gempa bumi karena terletak di dekat persimpangan dua lempeng tektonik.

Wu mengatakan gempa tersebut adalah yang terkuat sejak gempa berkekuatan 7,6 skala Richter terjadi pada September 1999, menewaskan sekitar 2.400 orang dalam bencana alam paling mematikan dalam sejarah pulau tersebut.

Di Taiwan, Jepang dan Filipina, pihak berwenang pada awalnya mengeluarkan peringatan tsunami namun sekitar pukul 10 pagi (02.00 GMT), Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengatakan ancaman tersebut “sebagian besar telah berlalu”.

Di ibu kota, metro sempat berhenti beroperasi namun kembali beroperasi dalam waktu satu jam. Sedangkan warga menerima peringatan dari kepala daerah setempat untuk memeriksa kebocoran gas.

