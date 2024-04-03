Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat Taiwan M7,4, Warga Ketakutan hingga Menangis

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |12:33 WIB
Gempa Dahsyat Taiwan M7,4, Warga Ketakutan hingga Menangis
Gempa dahsyat Taiwan M7,4 membuat banyak warga ketakutan hingga menangis (Foto: AP)
TAIPEI Gempa dahsyat 7,4 Skala Ritcher (SR) yang mengguncang Taiwan sebelum pukul 08:00 waktu setempat (0000 GMT), membuat banyak warga ketakutan.

Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memperkirakan pusat gempa berada 18 kilometer (11 mil) selatan Kota Hualien Taiwan, pada kedalaman 34,8 kilometer.

Meski gempa kerap terjadi di Taiwan, namun gempa kali ini yang terjadi cukup kuat itu membuat takut orang-orang yang terbiasa dengan guncangan gempa.

“Gempa bumi adalah kejadian biasa dan saya sudah terbiasa dengan hal tersebut. Tapi hari ini adalah pertama kalinya saya takut sampai menangis karena gempa bumi,” kata Hsien-hsuen Keng, warga Taipei, dikutip AP.

“Saya terbangun karena gempa. Saya belum pernah merasakan guncangan sekuat ini sebelumnya,” lanjutnya.

Dia mengatakan apartemennya di lantai lima berguncang sangat keras.

“Selain latihan gempa di sekolah dasar, ini adalah pertama kalinya saya mengalami situasi seperti itu,” ujarnya.

"Saya ingin lari, tapi saya tidak berpakaian. Itu sangat kuat," kata Kelvin Hwang, seorang tamu di sebuah hotel di ibu kota, Taipei, yang mencari perlindungan di lobi lift di lantai sembilan.

Media sosial dibanjiri dengan video dan gambar yang dibagikan dari seluruh negara tentang gedung-gedung yang bergoyang saat gempa terjadi.

