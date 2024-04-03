Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat M7,4 Guncang Taiwan, 26 Bangunan Ambruk dan 91.000 Rumah Mati Listrik

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |10:58 WIB
Gempa Dahsyat M7,4 Guncang Taiwan, 26 Bangunan Ambruk dan 91.000 Rumah Mati Listrik
Gempa dahsyat M7,4 guncang Taiwan, 26 bangunan ambruk dan 91.000 rumah mati listrik (Foto: TVBS/AP via CNN)
A
A
A

TAIWAN - Pusat Komando Darurat Pusat (CEOC) Taiwan mengatakan setidaknya 26 bangunan runtuh akibat gempa pada Rabu (3/4/2024). 15 bangunan di antaranya berada di Hualien County.

Lebih dari 91.000 rumah tangga hidup tanpa aliran listrik. CEOC mengatakan bahwa Perusahaan Taipower yang dikelola pemerintah di pulau tersebut sedang berupaya untuk memperbaiki masalah ini.

Rekaman yang diunggah di media sosial menunjukkan beberapa bangunan runtuh di Hualien dan warga membantu orang-orang yang terperangkap melarikan diri melalui jendela kompleks apartemen yang rusak.

Sementara itu, video yang disiarkan oleh afiliasi CNN, TVBS, menunjukkan rekaman ponsel dan kamera keamanan saat gempa melanda rumah-rumah dan tempat usaha di seluruh pulau. Satu klip menunjukkan kabel listrik bergoyang keras di atas jalan dan klip lainnya menunjukkan lampu gantung bergetar di sebuah restoran.

Menurut rekaman dari TVBS.Batu-batu besar terlihat berserakan di Jalan Raya Suhua, di sepanjang pantai timur Taiwan, dengan beberapa terowongan rusak, termasuk satu terowongan yang terbelah menjadi dua. Afiliasi CNN, SET News, menunjukkan bagian depan sebuah mobil tertimpa batu yang berjatuhan.

Biro Jalan Raya Cabang Teknik Pemeliharaan Distrik Timur telah mencatat setidaknya sembilan batu runtuh dan tanah longsor di Koridor Jalan Suhua Jalan Raya Provinsi 9, yang telah ditutup untuk lalu lintas.

TVBS melaporkan jalan raya lain yang menghubungkan pantai barat dengan timur Taiwan juga rusak akibat jatuhnya batu, dengan sedikitnya 12 mobil tertabrak dan sembilan orang terluka.

CountyHualien dekat pusat gempa adalah rumah bagi sekitar 300.000 orang dan dekat dengan Ngarai Taroko, sebuah tujuan wisata populer. Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter melanda dekat Hualien pada tahun 2018, menewaskan sedikitnya 17 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373/banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095195/taiwan-n65o_large.jpg
Lindungi Hak dan Kepentingan Awak Kapal, Taiwan Investigasi Dugaan Pelanggaran 12 Kapal Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/18/3084577/menteri_lingkungan_hidup_taiwan_peng_chi_ming-xAdc_large.jpg
Atasi Perubahan Iklim, Ini 5 Strategi Taiwan Menuju Nol Emisi Karbon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/18/3032577/taiwan-kapal-induk-china-melintas-di-dekat-filipina-dalam-perjalanan-menuju-latihan-di-pasifik-WfZPoGlJoH.jpg
Taiwan: Kapal Induk China Melintas di Dekat Filipina dalam Perjalanan Menuju Latihan di Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029383/taiwan-sebut-china-sita-kapal-nelayan-di-dekat-pantai-china-SZY3reXy5f.jpg
Taiwan Sebut China Sita Kapal Nelayan di Dekat Pantai China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025873/kenapa-taiwan-disebut-china-taipei-MrcnqO9A2L.jpg
Kenapa Taiwan Disebut China Taipei?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement