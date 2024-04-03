Gempa Dahsyat M7,4 Guncang Taiwan, 26 Bangunan Ambruk dan 91.000 Rumah Mati Listrik

TAIWAN - Pusat Komando Darurat Pusat (CEOC) Taiwan mengatakan setidaknya 26 bangunan runtuh akibat gempa pada Rabu (3/4/2024). 15 bangunan di antaranya berada di Hualien County.

Lebih dari 91.000 rumah tangga hidup tanpa aliran listrik. CEOC mengatakan bahwa Perusahaan Taipower yang dikelola pemerintah di pulau tersebut sedang berupaya untuk memperbaiki masalah ini.

Rekaman yang diunggah di media sosial menunjukkan beberapa bangunan runtuh di Hualien dan warga membantu orang-orang yang terperangkap melarikan diri melalui jendela kompleks apartemen yang rusak.

Sementara itu, video yang disiarkan oleh afiliasi CNN, TVBS, menunjukkan rekaman ponsel dan kamera keamanan saat gempa melanda rumah-rumah dan tempat usaha di seluruh pulau. Satu klip menunjukkan kabel listrik bergoyang keras di atas jalan dan klip lainnya menunjukkan lampu gantung bergetar di sebuah restoran.

Menurut rekaman dari TVBS.Batu-batu besar terlihat berserakan di Jalan Raya Suhua, di sepanjang pantai timur Taiwan, dengan beberapa terowongan rusak, termasuk satu terowongan yang terbelah menjadi dua. Afiliasi CNN, SET News, menunjukkan bagian depan sebuah mobil tertimpa batu yang berjatuhan.

Biro Jalan Raya Cabang Teknik Pemeliharaan Distrik Timur telah mencatat setidaknya sembilan batu runtuh dan tanah longsor di Koridor Jalan Suhua Jalan Raya Provinsi 9, yang telah ditutup untuk lalu lintas.

TVBS melaporkan jalan raya lain yang menghubungkan pantai barat dengan timur Taiwan juga rusak akibat jatuhnya batu, dengan sedikitnya 12 mobil tertabrak dan sembilan orang terluka.

CountyHualien dekat pusat gempa adalah rumah bagi sekitar 300.000 orang dan dekat dengan Ngarai Taroko, sebuah tujuan wisata populer. Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter melanda dekat Hualien pada tahun 2018, menewaskan sedikitnya 17 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya.