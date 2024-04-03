Gempa Dahsyat Taiwan M7,4, Getaran Terasa hingga China, Jepang dan Filipina

Gempa dahsyat Taiwan M7,4 terasa hingga Jepang, China dan Filipina (Foto: Reuters)

TAIPEI – Gempa dahsyat 7,4 Skala Ritcher (SR) yang mengguncang Taiwan pada Rabu (3/4/2024) juga dirasakan di beberapa negara lainnya. Seperti China, Jepang dan Filipina.

Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters jika gempa juga terasa di Shanghai. Media pemerintah China atau Tiongkok mengatakan gempa juga dirasakan di Fuzhou, Xiamen, Quanzhou dan Ningde di provinsi Fujian Tiongkok.

Menurut media pemerintah Tiongkok pada Rabu (3/4/2024), Kantor Urusan Taiwan Tiongkok mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan gempa bumi yang melanda pulau itu dan bersedia memberikan bantuan bencana.

Badan cuaca Jepang mengatakan beberapa gelombang tsunami kecil mencapai bagian selatan prefektur Okinawa, dan kemudian menurunkan peringatan tsunami sebelumnya menjadi peringatan. Ini menempatkan kekuatan gempa sebesar 7,7.

Badan Seismologi Filipina juga mengeluarkan peringatan bagi warga di wilayah pesisir beberapa provinsi, mengimbau mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Badan Cuaca Pusat Taiwan mengatakan gempa tersebut mencatat intensitas tertinggi kedua dari "6 Atas" di wilayah Hualien, pada skala intensitas 1-7.

Badan Meteorologi Jepang mengatakan pada gempa bumi Tingkat 6, sebagian besar dinding beton yang tidak diperkuat akan runtuh dan orang-orang tidak dapat berdiri atau bergerak tanpa merangka.