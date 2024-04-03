Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 3 April: Hari Lahir Sri Sultan HB IV yang Naik Tahta di Usia 10 Tahun

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |02:08 WIB
Peristiwa 3 April: Hari Lahir Sri Sultan HB IV yang Naik Tahta di Usia 10 Tahun
Sri Sultan HB IV. (Foto: Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat)
A
A
A

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 3 April, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya penjahat terkenal Amerika Serikat, Jesse James tewas ditembak.

Mengutip dari berbagai sumber, berikut peristiwa-peristiwa penting yang terjadi 3 April.

1804: Hari Lahir Sri Sultan Hamengkubuwono IV

Sri Sultan Hamengkubuwana IV lahir pada 3 April 1804. Pria bernama asli Gusti Raden Mas Ibnu Jarot merupakan putra ke 18 dari Hamengkubuwana II atau Raden Mas Surojo. Sri Sultan Hamengkubuwana IV dilahirkan dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono.

Sri Sultan Hamengkubuwana IV naik tahta di usianya 10 tahun yaitu pada 1814. Namun pemerintahan mandiri Hamengkubuwono IV itu hanya berjalan dua tahun karena ia tiba-tiba meninggal dunia pada 6 Desember 1823 saat sedang bertamasya.

1882: Jesse James Tewas Ditembak

Pada 3 April 1882, penjahat terkenal Amerika Serikat, Jesse James tewas ditembak temannya sendiri Bob Ford. Dia nekat membunuh temannya sendiri karena tergiur sayembara yang dibuat gubernur Missouri di mana bagi yang bisa membunuh Jesse James diberikan hadiah 10.000 dollar.

Bob Ford merupakan anggota geng Jesse James yang bergabung sejak 1880 dan terlibat beberapa perampokan.

1922: Josef Stalin

Josef Stalin menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang pertama pada 3 April 1922. Jabatan itu disandangnya hingga 1952.

Stalin merupakan tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Ia menjadi kepala negara Uni Soviet dari pertengahan 1920-an sampai akhir hayatnya pada 1953. Ia juga masuk dalam tokoh penting abad ke 20. Gagasan dan kebijakan-kebijakannya dikenal dengan sebutan Stalinisme.

Halaman:
1 2
      
