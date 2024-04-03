Terlalu Ekstrem buat Pemudik, 3 Jalan di Gunungkidul Dihapus dari Google Maps

Tiga ruas jalan ekstrem di Gunungkidul dihapus dari Google Maps (Foto: MPI/Erfan)

YOGYAKARTA - Tiga ruas jalan ekstrem di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dihapus dari Google Map. Ketiga jalur tersebut adalah Tanjakan Clongop Kapanewon Gedangsari, tanjakan Bundelan Ngawen, dan tanjakan Paralayang atau tanjakan Obelix Sea View di Kapanewon Purwosari.

MNC Portal Indonesia sempat membuka Google Maps dan tak menemukan lagi ruas jalan tersebut. Belum diketahaui sejak kapak jalan itu dihapuskan di layanan pemetaan web tersebut.

Sebelumnya Dinas Perhubungan Gunungkidul mengusulkan dua ruas jalan ekstrem dihapus sementara dari Google Maps selama libur Lebaran 2024, karena dinilai berbahaya bagi pemudik yang belum hafal jalan tersebut. Dua ruas jalan tersebut adalah tanjakan Clongop Kapanewon Gedangsari dan Bundelan Kapanewon Ngawen.

"Tanjakannya cukup ekstrim. Jadi membahayakan terutama bagi penduduk luar daerah," ujar Kepala Dishub Gunungkidul, Irawan Jatmiko.