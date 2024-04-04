Pasutri Ini Pelihara 159 Kucing dan 7 Anjing dengan Kejam, Dihukum Percobaan 1 Tahun

Pasutri ini pelihara 159 kucing dan 7 anjing dengan kejam, dihukum percobaan 1 Tahun (Foto: ARPA)

PRANCIS – Sepasang suami istri asal Prancis dijatuhi hukuman penjara percobaan satu tahun karena memelihara puluhan hewan dalam kondisi yang kejam.

Pasangan asal Nice ini memelihara 159 kucing dan tujuh anjing di apartemen mereka yang berukuran 80 meter persegi.

Hewan-hewan yang ditemukan tahun lalu hidup di kotoran, banyak yang mengalami dehidrasi, menderita kekurangan gizi atau terinfeksi parasit.

Hakim mengatakan pasangan tersebut gagal merawat hewan-hewan tersebut dengan baik.

Pasangan tersebut, seorang wanita, 68 tahun, dan seorang pria berusia 52 tahun, juga dilarang memelihara hewan peliharaan secara permanen. Mereka diperintahkan untuk membayar lebih dari 150.000 euro kepada badan amal hak-hak hewan dan pihak sipil.

Tahun lalu, polisi turun tangan dalam perselisihan di flat pasangan itu dan menemukan lusinan hewan di setiap kamar. Pihak berwenang melaporkan adanya kotoran hewan di mana-mana.

Beberapa kucing dan anjing kemudian mati karena kesehatannya yang buruk.

Penyelidik menemukan mayat setidaknya dua kucing dan dua anjing di kamar mandi.