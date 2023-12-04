Bayi 3 Bulan Tewas Diterkam Hewan Peliharaan Anjing Serigala

ALABAMA – Seorang bayi berusia 3 bulan di Alabama, Amerika Serikat (AS) meninggal setelah digigit oleh ‘wolf-hybrid’ atau anjing serigala yang dipelihara sebagai hewan peliharaan keluarga.

Menurut Kantor Sheriff Shelby County, Sekitar pukul 12:54, pada Kamis (30/11/2023), deputi sheriff, petugas pemadam kebakaran dan petugas pengendalian hewan daerah menanggapi panggilan 911 tentang serangan hewan yang melibatkan bayi di sebuah rumah di Chelsea.

Kantor sheriff dalam rilis berita menyatakan bayi tersebut dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal karena luka yang diduga disebabkan oleh hewan tersebut.

Anjing serigala adalah sebutan untuk anjing dengan keturunan campuran serigala dan anjing. Penyelidik Shelby County Lina Evans mengatakan kepada CNN pada Sabtu (2/12/2023), keluarga tersebut mengetahui ada serigala dalam garis keturunan anjing tersebut.

Atas permintaan penegak hukum, hewan tersebut di-eutanasia di tempat kejadian dan dibawa ke Laboratorium Diagnostik Negara Bagian Alabama.

Evans mengatakan kematiannya masih dalam penyelidikan dan otopsi akan dilakukan.

“Kami sangat sedih atas peristiwa yang tidak menguntungkan dan tragis ini,” kata Wali Kota Chelsea Tony Picklesimer dalam sebuah pernyataan pada Jumat (1/12/2023).