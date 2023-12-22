Anjing Bully XL Serang Pemiliknya yang Sedang Berhubungan Intim, Diperintahkan untuk Dimusnahkan

LONDON – Anjing American Bully XL menyerang pemiliknya saat dia sedang berhubungan seks.

Pengadilan mengatakan anjing berusia dua tahun bernama Hank menggigit Scott Thurston, 32, di rumahnya di Glanaman, Carmarthenshire, pada 2 Agustus lalu.

Hakim Llanelli mendengar pasangan Thurston, Leanne Bell memanggil polisi ke Jones Terrace pada dini hari.

Perintah telah dibuat agar anjing tersebut dimusnahkan, namun hal itu tidak akan dilakukan setidaknya selama 28 hari sambil menunggu kemungkinan banding.

Rekaman kamera tubuh yang diambil oleh petugas menunjukkan mereka tiba di properti, dan Thurston terdengar mencoba memberangus anjing itu di taman.

"Saya punya empat anak, saya suka anjing itu, tapi saya tidak bisa membiarkan dia berada di dekat anak-anak saya,” terang Bell berkata kepada dua petugas polisi, dikutip BBC.

Pengadilan mendengar bahwa Bell dan Thurston terlibat perdebatan sebelum melakukan hubungan intim. Kemudia anjing tersebut menyerang dan menggigit Thurston ketika mereka mulai berhubungan seks.

Thurston menderita gigitan di lengan kiri dan dagunya, namun menolak tawaran ambulans.

Anjing itu akhirnya dikurung di ruang bawah. Polisi kemudian menangkap anjing tersebut pada 19 Agustus, dan anjing tersebut ditempatkan di kandang di markas besar Polisi Dyfed-Powys.