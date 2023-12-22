Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Anjing Bully XL Serang Pemiliknya yang Sedang Berhubungan Intim, Diperintahkan untuk Dimusnahkan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |11:46 WIB
Anjing Bully XL Serang Pemiliknya yang Sedang Berhubungan Intim, Diperintahkan untuk Dimusnahkan
Anjing American Bully XL serang pemiliknya saat sedang berhubungan intim (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Anjing American Bully XL menyerang pemiliknya saat dia sedang berhubungan seks.

Pengadilan mengatakan anjing berusia dua tahun bernama Hank menggigit Scott Thurston, 32, di rumahnya di Glanaman, Carmarthenshire, pada 2 Agustus lalu.

Hakim Llanelli mendengar pasangan Thurston, Leanne Bell memanggil polisi ke Jones Terrace pada dini hari.

Perintah telah dibuat agar anjing tersebut dimusnahkan, namun hal itu tidak akan dilakukan setidaknya selama 28 hari sambil menunggu kemungkinan banding.

Rekaman kamera tubuh yang diambil oleh petugas menunjukkan mereka tiba di properti, dan Thurston terdengar mencoba memberangus anjing itu di taman.

"Saya punya empat anak, saya suka anjing itu, tapi saya tidak bisa membiarkan dia berada di dekat anak-anak saya,” terang Bell berkata kepada dua petugas polisi, dikutip BBC.

Pengadilan mendengar bahwa Bell dan Thurston terlibat perdebatan sebelum melakukan hubungan intim. Kemudia anjing tersebut menyerang dan menggigit Thurston ketika mereka mulai berhubungan seks.

Thurston menderita gigitan di lengan kiri dan dagunya, namun menolak tawaran ambulans.

Anjing itu akhirnya dikurung di ruang bawah. Polisi kemudian menangkap anjing tersebut pada 19 Agustus, dan anjing tersebut ditempatkan di kandang di markas besar Polisi Dyfed-Powys.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/512/3145816/akbp_petrus-yO4v_large.jpg
Video Anjing Dikuliti Hidup-hidup Bukan di Sragen, Ini Fakta Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/338/3017203/k9-diterjunkan-usut-kasus-pembunuhan-bocah-berusia-9-tahun-di-bekasi-UOsb1PZrgI.jpg
K9 Diterjunkan Usut Kasus Pembunuhan Bocah Berusia 9 Tahun di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/337/2998898/polri-kerahkan-anjing-pelacak-k-9-amankan-sidang-putusan-sengketa-pilpres-di-mk-ySwies1o0a.jpg
Polri Kerahkan Anjing Pelacak K-9 Amankan Sidang Putusan Sengketa Pilpres di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/525/2956044/heboh-jabar-pemasok-daging-anjing-ini-klarifikasi-pj-gubernur-bey-machmudin-Hd1iWBDg9H.jpg
Heboh Jabar Pemasok Daging Anjing, Ini Klarifikasi Pj Gubernur Bey Machmudin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/18/2949983/anjing-ini-mengunyah-amplop-berisi-uang-rp62-juta-mendadak-viral-6ohhFcUdnp.jpg
Anjing Ini Mengunyah Amplop Berisi Uang Rp62 Juta, Mendadak Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/18/2932473/bayi-3-bulan-tewas-diterkam-hewan-peliharaan-anjing-serigala-7xpIShbfjZ.jpg
Bayi 3 Bulan Tewas Diterkam Hewan Peliharaan Anjing Serigala
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement