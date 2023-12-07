Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Remaja Israel Ceritakan Pengalamannya Selama Ditawan Hamas Bersama Anjingnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |10:23 WIB
Remaja Israel Ceritakan Pengalamannya Selama Ditawan Hamas Bersama Anjingnya
Mie Leimberg. (Foto: Reuters)
A
A
A

YERUSALEM - Mia Leimberg muncul dari penawanan selama hampir dua bulan di Gaza dengan Bella, anjing Shih Tzu-nya, dalam pelukannya, salah satu momen paling mencengangkan dalam gencatan senjata selama seminggu antara Israel dan Hamas yang berakhir Jumat, (1/12/2023) lalu. .

 BACA JUGA:

"Saat kami berada di sana, kami harus memberinya sisa makanan kami - ya, yang saya bicarakan tentang kamu Bella," kata Mia, (17), sambil menatap anjing putih kecil di pelukannya. “Dan kami harus memastikan bahwa dia tidak berkeliaran liar di tempat kami berada. Kami harus menjaganya agar dia tidak pergi menjelajah dan mengganggu siapa pun di sana.”

Mia dan ibunya Gabriela sedang mengunjungi keluarga di Kibbutz Nir Yitzhak ketika mereka disandera oleh Hamas selama serangan pada 7 Oktober di Israel selatan, yang memicu perang di Gaza.

Ibu, Mia, bibi dan anjingnya dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan Palestina, namun paman dan pasangan bibinya masih ditahan.

"Itu sulit. Saya menggendongnya (Bella) sepanjang perjalanan ke sana. Beratnya bertambah empat kilogram. Dan saya cukup beruntung bisa menahannya melewati seluruh situasi itu dan membawanya kembali," kata Mia dari rumahnya di Yerusalem dalam wawancara media pertamanya sejak dibebaskan Hamas.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement