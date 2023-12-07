Remaja Israel Ceritakan Pengalamannya Selama Ditawan Hamas Bersama Anjingnya

YERUSALEM - Mia Leimberg muncul dari penawanan selama hampir dua bulan di Gaza dengan Bella, anjing Shih Tzu-nya, dalam pelukannya, salah satu momen paling mencengangkan dalam gencatan senjata selama seminggu antara Israel dan Hamas yang berakhir Jumat, (1/12/2023) lalu. .

"Saat kami berada di sana, kami harus memberinya sisa makanan kami - ya, yang saya bicarakan tentang kamu Bella," kata Mia, (17), sambil menatap anjing putih kecil di pelukannya. “Dan kami harus memastikan bahwa dia tidak berkeliaran liar di tempat kami berada. Kami harus menjaganya agar dia tidak pergi menjelajah dan mengganggu siapa pun di sana.”

Mia dan ibunya Gabriela sedang mengunjungi keluarga di Kibbutz Nir Yitzhak ketika mereka disandera oleh Hamas selama serangan pada 7 Oktober di Israel selatan, yang memicu perang di Gaza.

Ibu, Mia, bibi dan anjingnya dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan Palestina, namun paman dan pasangan bibinya masih ditahan.

"Itu sulit. Saya menggendongnya (Bella) sepanjang perjalanan ke sana. Beratnya bertambah empat kilogram. Dan saya cukup beruntung bisa menahannya melewati seluruh situasi itu dan membawanya kembali," kata Mia dari rumahnya di Yerusalem dalam wawancara media pertamanya sejak dibebaskan Hamas.