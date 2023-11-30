Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sandera Israel yang Dibebaskan Mengaku Dipukuli, Diancam Dibunuh Selama dalam Tahanan Hamas

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |07:52 WIB
Sandera Israel yang Dibebaskan Mengaku Dipukuli, Diancam Dibunuh Selama dalam Tahanan Hamas
Foto: Reuters.
A
A
A

YERUSALEM - Wanita dan anak-anak Israel yang dibebaskan dari tahanan Hamas di Gaza mengaku dipukuli dan diancam akan dibunuh, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan dipaksa berbisik-bisik selama berminggu-minggu tanpa melakukan apa pun, kata keluarga mereka.

Sebagian besar sandera yang dibebaskan selama gencatan senjata yang berlangsung enam hari telah dilarikan ke rumah sakit di negara yang masih belum pulih dari keterkejutan atas penculikan mereka selama serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang. 

Danny Brom, direktur METIV: Pusat Psikotrauma Israel, mengatakan beberapa orang memerlukan perawatan medis tetapi yang lain tidak. Banyak pihak yang perlu melakukan pembicaraan, dan “masalah utama yang perlu dipulihkan adalah rasa kontrol,” katanya.

"Orang-orang yang mengalami hal-hal mengerikan tidaklah sakit," kata Brom. “Mereka perlu mengatasinya, mereka perlu mendapatkan ruang, waktu dan lingkungan yang hangat untuk melakukan hal tersebut, namun tidak harus dalam lingkungan medis.”

Sejak putaran terakhir pembebasan dimulai pada Jumat, (24/11/2023) dengan Israel membebaskan beberapa warga Palestina yang dipenjara sebagai imbalannya, para sandera yang dibebaskan telah dijauhkan dari media.

Cerita mereka keluar melalui filter anggota keluarga, tanpa verifikasi independen. Mereka menawarkan petunjuk tentang cobaan mereka. Sebagian besar dari 240 sandera yang menurut Israel ditangkap pada 7 Oktober masih disandera.

      
