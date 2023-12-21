Lebih Efektif dari Anjing, Penjara Brasil Gunakan Angsa untuk Cegah Napi Kabur

SAO PEDRO DE ALCANTARA – Sekelompok angsa berjalan-jalan di sekeliling penjara di Negara Bagian Santa Catarina, Brasil selatan. Mereka mengalahkan anjing pendahulunya dalam patroli untuk memastikan narapidana tidak melarikan diri.

Di sela-sela istirahat di kolam tempat mereka berada, angsa-angsa yang dijuluki “agen angsa” itu menggericau, berpatroli di ruang hijau antara pagar bagian dalam penjara dan dinding luar utama. Staf mengatakan kewaspadaan angsa menjadikan mereka hewan penjaga yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada anjing.

“Kami memiliki pengawasan elektronik, pengawasan langsung… dan yang terakhir pengawasan terhadap angsa, yang menggantikan anjing,” kata Direktur Penjara Marcos Roberto de Souza sebagaimana dilansir Reuters.

Piu-Piu memimpin kawanan kecil angsa itu, memimpin sesama angsa dalam pengawasan mereka terhadap lokasi tersebut. Saat petugas memanggil namanya, dia mengeluarkan bunyi seperti klakson yang khas.