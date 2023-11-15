Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ribuan Kota Brasil Dilanda Gelombang Panas Dahsyat, Suhu Terasa Mencapai 58C

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:25 WIB
Ribuan Kota Brasil Dilanda Gelombang Panas Dahsyat, Suhu Terasa Mencapai 58C
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

BRASILIA - Peringatan merah telah dikeluarkan untuk hampir 3.000 kota besar dan kecil di seluruh Brasil, yang sedang mengalami gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Rio de Janeiro mencatat suhu 42,5C pada Minggu, (12/11/2023) – rekor tertinggi pada November – dan kelembapan yang tinggi pada Selasa, (14/11/2023) berarti suhunya mencapai 58,5C, kata pemerintah kota.

Lebih dari seratus juta orang terkena dampak panas ini, yang diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga Jumat, (17/11/2023).

Para pejabat mengaitkannya dengan fenomena El Niño dan perubahan iklim, demikian dilansir BBC.

Kota Sao Paulo mengalami suhu rata-rata 37,3C pada Selasa sore, menurut laporan Institut Meteorologi Nasional (Inmet).

