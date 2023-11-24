Tepergok Mencuri Anjing, Pelaku Hendak Tabrak Warga

MANADO - Tepergok saat mencuri anjing, pelaku pencurian malah hendak menabrak seorang warga Kota Bitung bernama Meldi Dalagu yang memergoki aksi tersebut dengan menggunakan mobil. Sialnya para pelaku malah menabrak tiang lampu jalan.

Kasi Humas Polres Bitung, Ipda Iwan Setiyabudi mengatakan kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan IV, pada hari Rabu (22/11/2023) sekitar pukul 02.30 Wita.

"Saat sedang berada di warungnya, korban mendengar ada suara orang memukul anjing. Saat itu ia langsung keluar dari dalam warung dan melihat ada dua orang yang tidak dikenal sedang mengangkat seekor anjing ke dalam bagasi mobil,” kata Ipda Iwan Setiyabudi, Jumat (24/11/2023).

Melihat hal tersebut, korban langsung berteriak sehingga membuat para pelaku panik dan langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Kendaraan roda empa tersebut kemudian diarahkan menuju ke arah korban dengan tujuan untuk menabraknya.

"Mobil tersebut akhirnya menabrak tiang lampu penerangan jalan yang berada di samping warung korban,” ujar Ipda Iwan.

Para pelaku kemudian keluar dari dalam mobil dan langsung berlari ke arah Asrama POM. Setelah itu korban langsung menghubungi anggota Resmob Polres Bitung.