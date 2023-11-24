Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Terciduk Maling Motor Nelayan, Dua Pria di Bandung Barat Bonyok Dihajar Massa

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:40 WIB
Terciduk Maling Motor Nelayan, Dua Pria di Bandung Barat Bonyok Dihajar Massa
Ilustrasi/Foto: Okezone
BANDUNG BARAT - Dua pria yang diduga maling motor diamankan warga di Kampung Ugrem, RT 03/03, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pelaku dihajar massa hingga babak belur.

Aksi dugaan pencurian yang dilakukan Rohman Gunawan (41) dan Wandi Supriyadi (17) terjadi pada Jumat (24/11/2023) sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, aksi keduanya diketahui pemilik sepeda motor hingga dikejar warga lalu akhirnya tertangkap.

"Jadi dua orang pria yang berdarah itu maling, mereka tertangkap warga. Kejadiannya tadi pagi, jam 10," ungkap Kapolsek Cililin, AKP Asep Saepuloh saat dikonfirmasi, Jumat (24/11/2023).

Asep mengatakan, kronologis tertangkapnya Rohman dan Wandi berawal saat mereka hendak mencuri motor milik seorang nelayan yang sedang mencari ikan di Sungai Citarum. Sepeda motor diparkir di daratan, sedangkan pemiliknya sudah berada di perairan menggunakan perahu.

"Motornya terparkir, kemudian dari perahu pemiliknya lihat ada orang naik motor dia. Pemiliknya langsung berteriak maling dan didengar oleh warga," kata Asep.

Mendengar teriakan itu, warga spontan mengejar kedua pelaku yang juga langsung melarikan diri. Apesnya, kedua terduga maling tertangkap kemudian dihakimi sampai mengalami luka hingga darah bercucuran.

