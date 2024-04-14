Motor Polisi Digondol Maling saat Atur One Way di Jalur Malangbong

TASIKMALAYA - Sepeda motor Yamaha N-Max milik seorang anggota polisi lalu lintas Polsek Malangbong, Bripka Asep Nurdin Anggota hilang digondol maling saat hendak mengatur skema one way di Jalur Gentong-Malangbong, Jawa Barat, Sabtu 13 April 2024 malam. Namun kendaraan tersebut berhasil ditemukan lagi di Kadipaten, Tasikmalaya.

Kanit Patroli Polsek Kadipaten Tasikmalaya Kota, Bripka Maksun mengatakan kejadianya sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu Asep Nurdin parkir motor di pinggir jalan yang ada semak-semak dan lupa mencabut kunci kontaknya karena buru-buru mengamankan arus lalu lintas satu arah atau oneway di Jalur Malangbong.

"Pengamanan di jalur mudik kemudian karena mungkin karena kelalaian beliau kuncinya sempet gantung," ujar Maksun kepada MNC Portal Indonesia di Mapolsek Kadipaten.

Maksun menceritakan, peristiwa itu bermula ketika dia sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Kadipaten. Lalu pihaknya diberitahu oleh warga kalau ada sebuah kendaraan tanpa pemilik di semak belukar. Akhirnya polisi melakukan pengecekkan terhadap kendaraan tersebut.

"Kita (sedang) patroli kesana kemudian dapat laporan dari warga bahwasanya ada ditemukan satu unit kendaraan N-Max warna putih ditinggalkan begitu saja. Kemudian kita amankan begitu kita buka (bagasi motornya) ada topi lantas," katanya.