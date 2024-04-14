Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Puncak Arus Balik, Jalur Lingkar Gentong Padat Merayap Pagi Ini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |06:50 WIB
Puncak Arus Balik, Jalur Lingkar Gentong Padat Merayap Pagi Ini
Lalu lintas padat di Jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya (Foto: MPI/Fadli)
A
A
A

TASIKMALAYA - Kondisi lalu lintas di jalur arteri Selatan, khususnya di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (14/4/2024) pagi, padat merayap. Kondisi ini terjadi usai shalat subuh, di mana volume kendaraan mulai meningkat karena puncak arus balik Lebaran 2024.

Seperti diketahui, Polres Tasikmalaya Kota memprediksi kepadatan lalu lintas terjadi pada H+4 Lebaran 2024. Kepadatan terjadi akibat aktivitas pasar di sejumlah titik pada Kabupaten Garut.

Namun, apabila kondisi tersebut berlanjut, maka siatem one way atau satu arah sepenggal atau panjang akan diberlakukan. Tapi, jika sistem one way tidak bisa diterapkan, maka Polres Tasikmalaya Kota akan mengalihkan arus untuk mengurangi beban di jalur arteri Selatan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement