Puncak Arus Balik, Jalur Lingkar Gentong Padat Merayap Pagi Ini

TASIKMALAYA - Kondisi lalu lintas di jalur arteri Selatan, khususnya di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu (14/4/2024) pagi, padat merayap. Kondisi ini terjadi usai shalat subuh, di mana volume kendaraan mulai meningkat karena puncak arus balik Lebaran 2024.

Seperti diketahui, Polres Tasikmalaya Kota memprediksi kepadatan lalu lintas terjadi pada H+4 Lebaran 2024. Kepadatan terjadi akibat aktivitas pasar di sejumlah titik pada Kabupaten Garut.

Namun, apabila kondisi tersebut berlanjut, maka siatem one way atau satu arah sepenggal atau panjang akan diberlakukan. Tapi, jika sistem one way tidak bisa diterapkan, maka Polres Tasikmalaya Kota akan mengalihkan arus untuk mengurangi beban di jalur arteri Selatan.

BACA JUGA: