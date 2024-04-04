Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Anggota DPRD Malteng Ngamuk Gegara THR, Pimpinan Klaim Belum Ada Uang

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |04:18 WIB
4 Fakta Anggota DPRD Malteng Ngamuk Gegara THR, Pimpinan Klaim Belum Ada Uang
Pintu kaca gedung DPRD Malteng rusak (foto: dok ist)
A
A
A

DUA oknum anggota DPRD Maluku Tengah (Malteng), mengamuk hingga merusak fasilitas kantor yang berada di Jalan MXV6+X86, Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, pada Rabu 3 April 2024.

Keduanya merusak pintu DPRD Maluku Tengah. Berikut sejumlah faktanya:

1. Diduga Belum Dapat THR

Dua oknum anggota DPRD Malteng merusaki fasilitas kantor. Tindakan ini dilakukan diduga karena aspirasi yang disampaikan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tak kunjung direalisasi oleh para pimpinan dewan.

2. Lempari Pintu Kaca Pakai Batu hingga Kayu

 

Pintu kaca depan kantor DPRD Maluku Tengah menjadi sasaran amukan dua oknum anggota DPRD Malteng, mereka melempari pintu kaca itu secara bergantian menggunakan batu, kayu dan kursi, hingga kaca jatuh dan berhamburan di lantai kantor tersebut.

Aksi anarkis ini dilakukan mereka kecewa lantaran sudah menjelang lebaran, THR belum juga dibayar.

Halaman:
1 2
      
