Polisi Amankan 10 Orang dalam Bentrok di Sembalun

SELONG - Kelompok pemuda antar Dusun Bebante dan Jorong Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, bentrok pada Selasa 2 April 2024 malam, sekitar pukul 23.00 Wita. Video keributan antar pemuda ini viral di media sosial.

Belum diketahui pasti penyebab bentrokan antar Pemuda ini. Namun bentrokan diduga dipicu masalah asmara dan minuman keras.

Salah seorang saksi Jaya Andika (18) warga Jorong menuturkan bahwa kejadian bermula ketika salah seorang pemuda dari Bebante ngapel ke Sembalun Lawang. Namun seketika datang orang tidak dikenal ingin memukul pemuda Bebante itu.

Selanjutnya, pemuda itu pun langsung berlari. Kejadian yang dialaminya itu kemudian diceritakan ke temannya inisial J (17). "Pas kita lagi duduk duduk, seketika datang J ini menanyakan ke siapa yang pukul temannya itu. Dan kita pun menjawab tidak tahu," tuturnya.

J pun langsung mengeluarkan parang ingin menebas mereka. Saat itu juga Jaya Andika dan teman temannya berlari menyelamatkan diri. Tak beberapa lama, mereka juga kembali diadang oleh pemuda Bebante yang lain inisial H yang juga teman dari J. Bahkan H pun mengancam mereka dengan sebilah pisau.

"Kita pun langsung berlari pulang ke rumah. Namun H dan J tetap mengejar kami sambil mengacung parang," imbuhnya.