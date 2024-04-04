Demi Keamanan, Kapolres Rohul Imbau Warga yang Mudik Titipkan Motor di Kantor Polisi

ROHUL - Polres Rokan Hulu (Rohul) menerjunkan 200 personel gabungan untuk pengamanan perayaan Hari Idul Fitri 1445 H dalam Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono, usai memimpin Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat 2024, di halaman Mapolres Rohul, pada Rabu 3 April 2024.

AKBP Budi menjelaskan, Operasi Ketupat Lancang Kuning dilaksanakan dari 4 April sampai 16 April 2024. Di mana, operasi ini merupakan operasi kemanusian yang bersifat terpusat yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada saat perayaan Idul Fitri.

"Dalam operasi ini kita fokus terhadap pengamanan di perumahan, tempat ibadah, tempat belanja dan pergerakan mudik masyarakat," ujar AKBP Budi dalam keterangan tertulis.

Kapolres menambahkan, "bagi masyarakat yang ingin mudik agar menitipkan kunci rumah maupun Sepeda Motor kepada polsek terdekat demi kenyamanan pemudik."