Pemprov Kalteng Bangun Rice Milling Unit untuk Wujudkan Kemandirian Pangan

PULANG PISAU – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo bersama Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Andi Nur Alamsyah melakukan Peletakan Batu Pertama atau Pembangunan Rice Milling Unit dan Rice to Rice di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Rabu (3/4/2024).

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah menyampaikan, menghadapi situasi cuaca iklim yang terus berubah, dalam tiga bulan masa tugasnya Menteri Pertanian sudah melakukan beberapa strategi.

Strategi tersebut di antaranya pompanisasi pada lahan tadah hujan sekitar 1 juta hektare di berbagai wilayah, salah satunya di Kalteng yang sudah berjalan. Lalu, optimalisasi lahan 400 ribu hektare di seluruh wilayah seluruh Indonesia, dimana 81 ribu hektare ada di Kalteng.

Strategi terakhir adalah program Tumpang Sisip (Tusip) yakni penanaman padi gogo pada lahan-lahan perkebunan baik di lahan sawit maupun kelapa.

Andi Nur Alam Syah mengapresiasi Peletakan Batu Pertama di Desa Pantik saat ini. “Ini luar biasa, memberi semangat kepada para petani kita. Jadi, Provinsi Kalimantan Tengah nantinya akan mengkonsumsi beras medium hingga premium," ucapnya.

Menurutnya, tentu akan ada peningkatan kesejahteraan pada para petani yang hari ini ikut membantu untuk melakukan banyak hal terkait program-program kementerian yang dilakukan bersama para petani.