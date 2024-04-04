Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemprov Kalteng Bangun Rice Milling Unit untuk Wujudkan Kemandirian Pangan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |11:07 WIB
Pemprov Kalteng Bangun Rice Milling Unit untuk Wujudkan Kemandirian Pangan
Pemprov Kalteng bangun Rice Milling Unit untuk wujudkan kemandirian pangan. (Foto: dok Pemprov Kalteng)
A
A
A

PULANG PISAU – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo bersama Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Andi Nur Alamsyah melakukan Peletakan Batu Pertama atau Pembangunan Rice Milling Unit dan Rice to Rice di Desa Pantik, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Rabu (3/4/2024).

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah menyampaikan, menghadapi situasi cuaca iklim yang terus berubah, dalam tiga bulan masa tugasnya Menteri Pertanian sudah melakukan beberapa strategi.

Strategi tersebut di antaranya pompanisasi pada lahan tadah hujan sekitar 1 juta hektare di berbagai wilayah, salah satunya di Kalteng yang sudah berjalan. Lalu, optimalisasi lahan 400 ribu hektare di seluruh wilayah seluruh Indonesia, dimana 81 ribu hektare ada di Kalteng.

Strategi terakhir adalah program Tumpang Sisip (Tusip) yakni penanaman padi gogo pada lahan-lahan perkebunan baik di lahan sawit maupun kelapa.

Andi Nur Alam Syah mengapresiasi Peletakan Batu Pertama di Desa Pantik saat ini. “Ini luar biasa, memberi semangat kepada para petani kita. Jadi, Provinsi Kalimantan Tengah nantinya akan mengkonsumsi beras medium hingga premium," ucapnya.

Menurutnya, tentu akan ada peningkatan kesejahteraan pada para petani yang hari ini ikut membantu untuk melakukan banyak hal terkait program-program kementerian yang dilakukan bersama para petani.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/12/3176629//shopee_jagoan_umkm_juri_tamu-4UTF_large.png
Keseruan Kompetisi Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Episode 3, Persaingan Makin Sengit dan Penuh Ide Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/2/3176474//crystalin_runxperience_2025-JyON_large.jpeg
Crystalin RunXperience 2025 Sukses Gandeng Lebih Dari 8.000 Pelari, Hadirkan Pengalaman Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176443//huawei_pura_80-VERG_large.jpg
HUAWEI Pura 80 Varian Basic Level Pro Bawa Kamera True-to-Life dengan Desain Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176406//honda_scoopy_kuromi-R5yD_large.jpeg
Makin Unik, Honda Scoopy Kuromi Limited Edition Bikin Anak Muda Auto Naksir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/1/3176524//pemprov_jatim_hari_jadi-NUz1_large.jpg
Delapan Dekade Jatim, Khofifah: Bukti Ketangguhan, Sinergi, dan Pertumbuhan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/11/3176264//ilustrasi_pbb_p2-yqzb_large.jpg
Aturan Baru: PBB-P2 di Jakarta Bisa Dikurangi Hingga 100% untuk Objek Tertentu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement