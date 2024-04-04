Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pelabuhan Merak Mulai Dipadati Pemudik, Mayoritas Plat B

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |13:22 WIB
Pelabuhan Merak Mulai Dipadati Pemudik, Mayoritas Plat B
Pelabuhan Merak (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

MERAK - Jelang puncak arus mudik 2024, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten mulai dipadati pemudik yang ingin menuju kampung halamannya menggunakan Kapal Ferry

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Kamis (4/4/2024) terlihat kepadatan mulai terjadi di antrean jalur eksekutif. Terlihat kendaraan roda empat yang mayoritas berplat B mulai mengantre untuk masuk ke dalam kapal.

Sementara itu, merujuk data PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP) Posko Merak periode 3-4 April 2024, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 44 unit kapal.

Adapun realisasi total penumpang mencapai 52.121 orang atau turun 31% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 75.221 orang. 

Tercatat realisasi kendaraan roda dua yang telah menyeberang mencapai 1.918 unit atau turun 53% dibandingkan realisasi tahun lalu mencapai 4.079 unit. Kendaraan roda empat mencapai 6.794 unit atau turun 27% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 9.305 unit.

Untuk bus yang menyeberang mencapai 411 unit atau turun 21% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 521 unit. Sedangkan truk logistik yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 3.316 unit atau turun 3% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun lalu sebanyak 3.429 unit.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
